اليوم السابع
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توبيخ شرطى فى هونج كونج لهتافه بشعار حياة السود مهمة

الأحد، 14 يونيو 2020 09:34 ص
توبيخ شرطى فى هونج كونج لهتافه بشعار حياة السود مهمة احتجاجات هونج كونج - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكرت تقارير وسائل الإعلام أن شرطيا في قوات مكافحة الشغب في هونج كونج ظهر في تسجيل فيديو وهو يهتف "حياة السود مهمة" و"لا أستطيع التنفس" خلال مشاركته في دورية أمنية أثناء مظاهرة يوم الجمعة مما عرضه لتوبيخ السلطات.

ونشرت مواقع على الإنترنت، مقطع فيديو يظهر فيه الضابط في منطقة ياو ما تيه في حي كولون وهو يهتف بتلك الشعارات المرتبطة باحتجاجات على موت الأمريكي الأسود الأعزل جورج فلويد في 25 مايو وهو رهن احتجاز شرطة منيابوليس الأمريكية مما أثار احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة.

وردد رجل الشرطة في التسجيل (بلاك لايفز ماتر) أو "حياة السود مهمة" بالإنجليزية و"لا أستطيع التنفس" ثلاث مرات لكل شعار وهتف أيضا "هذه ليست أمريكا" في المقطع الذي كانت مدته 20 ثانية ونُشر مطلع الأسبوع على موقع هيئة إذاعة وتلفزيون هونج كونج.

وقالت متحدثة باسم شرطة هونج كونج لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست إن الضابط تعرض للتوبيخ بسبب الواقعة.

وأضافت للصحيفة "جرى توبيخ الضابط وتذكيره بأن يقدم نفسه على الدوام بصورة احترافية وأن يزيد من حساسيته... ربما يتبع ذلك إجراء تأديبي وفقا لنتيجة التحقيق".

 


هونج كونج

حياة السود مهمة

قوات مكافحة الشغب

جورج فلويد

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