تعين أحمد رشاد أمين كلية تربية الفيوم وسلوى محمد مديرة عام شئون الطلاب

الفيوم رباب الجالي

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمى، قرار رقم (1528) بتجديد تعين الأستاذ أحمد رشاد عبد العال سيد أحمد- في وظيفة أمين كلية التربية بدرجة مديرعام بجامعة الفيوم.

كما أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار آخررقم (1633) بتعيين سلوى محمد عبد الباقي أحمد عباس دله- في وظيفة مدير عام شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم.

ويذكر أن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أنه في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة الفيوم لخدمة المجتمع، وفي إطار المشاركة في شفاء المصابين بفيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل انتشار الفيروس، وفي إطار خطة الجامعة لإدارة هذه الأزمة، والتزاما منها بالقيام بدورها في تقديم خدمة صحية متميزة، أطلقت الجامعه مبادره للتبرع بالبلازما من المتعافين من فيروس كورونا المستجد، لإعادة استخدامها في حالات الإصابه الصعبة بفيروس الكورونا، والتي يتطلب استكمال علاجها ببلازما المتعافين من الفيروس، وذلك وفقا لأحدث بروتوكولات العلاج، على أن يتم ذلك بوحدة خاصة داخل معامل مستشفى الجراحة بالجامعة تحت إشراف نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين برئاسة الدكتورة شهيره الشافعي، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، بكلية الطب بالجامعة.



الأستاذ أحمد رشاد عبد العال سيد أحمد