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تعقيم وتطهير 3450 واجهة منزل ومحل ببولاق الدكرور للوقاية من فيروس كورونا..صور

الأحد، 14 يونيو 2020 03:34 م
تعقيم وتطهير 3450 واجهة منزل ومحل ببولاق الدكرور للوقاية من فيروس كورونا..صور تعقيم المنشأت بمحافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة الجيزة حملاتها المكثفة للقيام بأعمال تطهير وتعقيم كافة الشوارع والمنشآت الحكومية والمستشفيات وأقسام الشرطة وذلك بتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ، تحت اشراف الدكتور اشرف اسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة .
 
وعقمت مديرية الطب البيطري " مباني مديرية الطب البيطري بالجيزة، وفي بولاق الدكرور تم تطهير وتعقيم معظم شوارع منطقة زنين بأجمالي 1800 واجهة منزل و 1650 واجهة محل وفي العجوزة تم تطهير وتعقيم قسم شرطة العجوزة وشركة كهرباء العجوزة .
 
وفي حي شمال الجيزة تم تطهير وتعقيم قسم شرطة امبابة ، وفي العياط تم تطهير وتعقيم مركز شرطة العياط والسجل المدني ووحدة الأفراد المجندين والشارع الجانبي للمركز – الإدارة البيطرية بالعياط كما تم تطهير وتعقيم مستشفى اوسيم و مستشفى الصدر و المطافئ والإسعاف بمركز ومدينة أوسيم، وفي كرداسة تم تطهير وتعقيم مقر لجان امتحانات الثانوية العامة بقريتي كرداسة و ناهيا .
 
وكان أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم تطهير وتعقيم 40 ألف منشأة حكومية وشوارع رئيسية وحيوية و فرعية ومحلات ومنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك بالأحياء و المراكز وذلك خلال الاسبوعين الماضيين  فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا. 
 
وكلف محافظ الجيزة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة شوارع وقري المحافظة علي أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين وكأجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يتم يوميا تسيير سيارات بمكبرات صوتيه تجوب الشوارع لنشر التوعية اللازمة للمواطنين واهم الإرشادات الصحية وسبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .  
 
تعقيم المنشأت بمحافظة الجيزة (10)
تعقيم المنشأت بمحافظة الجيزة 

تعقيم المنشأت بمحافظة الجيزة (11)
تعقيم المنشأت بمحافظة الجيزة 

تعقيم المنشأت بمحافظة الجيزة (12)
تعقيم المنشأت بمحافظة الجيزة 

تعقيم المنشأت بمحافظة الجيزة (9)
تعقيم المنشأت بمحافظة الجيزة 

 


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