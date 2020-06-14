تعافى 18 مصابا بكورونا وخروجهم من عزل المدينة الجامعية ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أعلنت مستشفى العزل بالمدينة الجامعية شرق النيل ببنى سويف اليوم الأحد، عن تعافى 18 مصابا بفيروس كورونا المستجد "محولين من مستشفيات ملوى بالمنيا، و الحميات والصدر والفشن المركزى ببنى سويف"، وخروجهم عائدين إلى منازلهم بعد خضوعهم للرعاية الطبية اللازمة والعلاج، فى إطار بروتوكول وزارة الصحة، والذى يتولى تنفيذه الدكتورة سالى الخولى مدير المستشفى والطاقم الطبى المرافق لها.

ويتابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير منظومة العمل بمستشفيات المحافظة المخصصة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، من خلال التقرير اليومى الذى يعرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ، مناقشا مستجدات الوضع الصحى للحالات ، ومستوى الخدمة المقدمة ، ومؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول، مهنئا المتعافين من فيروس كورونا داعيا المولى عز وجل للمصابين بالشفاء العاجل، ومثمنا دور جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض والعمال بجميع المستشفيات لما يبذلونه من جهد متواصل وتضحيات حتى تزول الجائحة.

وأكد محافظ بنى سويف على مواصلة الجهود التى تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة عن طريق اللجنة المشكلة بالمرور اليومى على جميع المستشفيات ومتابعة توافر مستلزمات مكافحة العدوى للعاملين من الفريق الطبى وتوافر الأدوية وعدم وجود أى أعطال بالأجهزة الطبية.