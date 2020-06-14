ترامب يهاجم تظاهرات فلويد: بعض الأشخاص لا يعرفون أسباب تواجدهم بها

كتبت: نهال أبو السعود

سئل الرئيس دونالد ترامب عن اعتقاده فيما يريده المتظاهرين السلميين منه كرد فعل على الاحداث الأخيرة خاصة بعد ان علمت فوكس نيوز قبل اجراء المقابلة من فريق ترامب انه قد شاهد مقطع الفيديو لوفاة جورج فلويد حيث ركع الضابط على رقبة فلويد 8 دقائق.

اجاب ترامب انه يتابع الأمور عن قرب وان هناك بعض المتظاهرين لا يعرفون سبب لوجدهم في الاحداث سوي انهم فقط يتبعون الحشود، وأضاف ان ما يحدث هو عار وان ما حدث مع فلويد هو مثال سئ ولكن يجب عدم تجاهل الأشخاص الصالحين في الشرطة وقوات انفاذ القانون الذي يجب الاعتزاز بهم ولا يجب ان تقوم "تفاحة سيئة" بجعلنا ننسي الضباط الذين يعتنون بنا.

وعند سؤاله عن رأيه في الدعوات بوقف تمويلها، قال ترامب انه بالنسبة للكثير وقف تمويل الشرطة يعني الغائها وهو ما لا يوافق عليه، وأضاف انه يريد ان تكون الشرطة وقوات انفاذ القانون تتمتع بالقوة الكافية للسيطرة على الأوضاع وفي نفس الوقت يكون لديهم تعاطف مع الجميع.