اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 01:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يهاجم تظاهرات فلويد: بعض الأشخاص لا يعرفون أسباب تواجدهم بها

الأحد، 14 يونيو 2020 01:39 ص
ترامب يهاجم تظاهرات فلويد: بعض الأشخاص لا يعرفون أسباب تواجدهم بها
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سئل الرئيس دونالد ترامب عن اعتقاده فيما يريده المتظاهرين السلميين منه كرد فعل على الاحداث الأخيرة خاصة بعد ان علمت فوكس نيوز قبل اجراء المقابلة من فريق ترامب انه قد شاهد مقطع الفيديو لوفاة جورج فلويد حيث ركع الضابط على رقبة فلويد 8 دقائق.

 

اجاب ترامب انه يتابع الأمور عن قرب وان هناك بعض المتظاهرين لا يعرفون سبب لوجدهم في الاحداث سوي انهم فقط يتبعون الحشود، وأضاف ان ما يحدث هو عار وان ما حدث مع فلويد هو مثال سئ ولكن يجب عدم تجاهل الأشخاص الصالحين في الشرطة وقوات انفاذ القانون الذي يجب الاعتزاز بهم ولا يجب ان تقوم "تفاحة سيئة" بجعلنا ننسي الضباط الذين يعتنون بنا.

 

وعند سؤاله عن رأيه في الدعوات بوقف تمويلها، قال ترامب انه بالنسبة للكثير وقف تمويل الشرطة يعني الغائها وهو ما لا يوافق عليه، وأضاف انه يريد ان تكون الشرطة وقوات انفاذ القانون تتمتع بالقوة الكافية للسيطرة على الأوضاع وفي نفس الوقت يكون لديهم تعاطف مع الجميع.


ترامب

الرئيس الأمريكي

وباء كورونا

مظاهرات أمريكا

اخبار أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب: كان على الحكام اتخاذ إجراءات أقوى لوقف المظاهرات

الأحد، 14 يونيو 2020 12:44 ص

جو بايدن يهاجم ترامب ويطلق وعوده الانتخابية: سأسعى لشفاء أمتنا من جروح ابتليت بها

السبت، 13 يونيو 2020 09:25 م

ترامب: سأغادر البيت الأبيض "فورا" حال خسارتى فى الانتخابات.. فيديو

السبت، 13 يونيو 2020 08:45 م

ترامب لخريجين عسكريين: "نضع نهاية لعصر الحروب التى لا تنتهى"

السبت، 13 يونيو 2020 07:37 م

ترامب: الولايات المتحدة ليست شرطى العالم ولكن إذا تعرض الشعب للتهديد سنرد

السبت، 13 يونيو 2020 05:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس لجنة مكافحة كورونا: أصحاب فصيلة دم O أقل عرضة للإصابات وAB الأكثر عرضة

رئيس لجنة مكافحة كورونا: أصحاب فصيلة دم O أقل عرضة للإصابات وAB الأكثر عرضة

طوارئ بالتعليم استعدادا لامتحانات الثانوية.. الوزارة: تجهيز اللجان وتعقيمها

طوارئ بالتعليم استعدادا لامتحانات الثانوية.. الوزارة: تجهيز اللجان وتعقيمها

وزيرة التضامن: لا نقبل إهانة كرامة أى مصرى أو الإساءة إليه

وزيرة التضامن: لا نقبل إهانة كرامة أى مصرى أو الإساءة إليه

مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر

مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: أرقام جلوس ومقرات لجان الدبلومات الفنية إلكترونيا

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: أرقام جلوس ومقرات لجان الدبلومات الفنية إلكترونيا

الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة