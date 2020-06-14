ترامب: كان على الحكام اتخاذ إجراءات أقوى لوقف المظاهرات

كتبت: نهال أبو السعود

سئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية عن رايه في اذا كان سينظر التاريخ على انه كان يعمل لتوحيد البلاد خاصة في ظل الاحداث الأخيرة في الولايات المتحدة والاحتجاجات المنتشرة عقب وفاة جورج فلويد والتغريدات المثيرة للجدل التي دونها على تويتر.

أجاب ترامب انه يأمل ذلك مشيرًا انه يبذل ما في وسعه ليوحد الصفوف مع الاحداث الأخيرة ووباء كورونا الذي يطلق عليه "الطاعون الصيني" الذي تفشي في جميع انحاء العالم ودمر 186 دولة من ضمنهم الولايات المتحدة التي تلقت ضربة قوية.

وأضاف ترامب ان أمريكا تواجه تداعيات بسبب الاحتجاجات التي لم يكن لها داعي، حيث قال خلال المقابلة: " نحن نحاول أن نعود بعد ذلك كانت لدينا أعمال الشغب التي كانت غير ضرورية إلى الحد الذي كانت عليه ، وإذا كان للحكام والعمد اتخذوا إجراءات أقوى لما خرجت عن نطاق السيطرة مثل ما حدث في منيابوليس"، مشيرا ان الامر اضطره الى طلب الحرس الوطني للتدخل.

وتوقع ترامب ان يكون الربع الثالث من العام "رائعا" من الناحية الاقتصادية مع بدء الولايات في إعادة فتح الاقتصاد بعد السيطرة على الوباء، مؤكدا ان الولايت المتحدة اقوى اقتصاد على مستوى العالم كما انه لديها افضل معدلات التوظيف قبل تفشي كورونا وهو ما ستعود اليه قريبا.