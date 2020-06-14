اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 10:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحصين 75 ألف رأس ماشية ضد حمى الوادى المتصدع والقلاعية وتطهير المدارس بكفر الشيخ

الأحد، 14 يونيو 2020 09:50 ص
تحصين 75 ألف رأس ماشية ضد حمى الوادى المتصدع والقلاعية وتطهير المدارس بكفر الشيخ تحصين الماشية بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أيمن عبدالاه ، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز ، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها ، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة ، لتحقيق أهداف الحملة القومية .

وأضاف عبدالاه ، لـ " اليوم السابع " ، تم تحصين 75 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة ، ومازالت عمليات التحصين والترقيم مستمرة، مؤكدة أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وإرتداء الكمامات ، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة ، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين ، مشيداً باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، نظراً لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين .

وقال عبدالاه ، أنه تم تحصين أكثر من ألف و430  ، منشأة حكومية ومؤسسة من مؤسسات الدولة على مستوى المحافظة ، ومنها تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة ، وتطهى المدارس ومكاتب البريد ، كما يتم تحصين الأكمنة بشكل يومى وترش السيارات المارة بالأكمنة وبمداخل ومخارج المحافظة ، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، يتابع بشكل يومى ، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار ، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة ، وآخرها ضبط 21 طن من اللحوم ما بين فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم إعدام 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى .

 

82948935_674629076718054_6495900688712146209_o
تطهير وتعقيم المنشأت بكفرالشيخ

 

102407038_673910080123287_5282957279881006277_o
لحوم فاسدة

 

102456286_673132953534333_1860187633681623232_o
تحصين الماشية بكفر الشيخ

 

102588727_674330376747924_651930003169569833_o
تطهير وتعقيم المنشأت بكفرالشيخ

 

102624615_674330300081265_1712347899165590883_o
تطهير وتعقيم المنشأت بكفرالشيخ

 

102737165_674330220081273_1204853852445933877_o
تطهير وتعقيم المنشأت بكفرالشيخ

104196995_674628896718072_6197393092014143063_o

تطهير وتعقيم المنشأت بكفرالشيخ
 
104210647_673133060200989_2275201133274561399_o
تحصين الماشية بكفر الشيخ

 

104277323_673910176789944_1319713680248311843_o
 
لحوم فاسدة

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

كورونا

طب بيطرى

محافظة

تحصين الماشية

طب بيطرى كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. بيطرى كفر الشيخ: ترقيم وتحصين 70 ألف رأس ماشية ضد الحمى

السبت، 13 يونيو 2020 05:00 ص

الزراعة: تحصين 1.1 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والمتصدع بالمحافظات

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:29 م

بيطرى كفر الشيخ: تحصين 54 ألف رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع والقلاعية

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:46 م

تحصين 189 ألف و 142 رأس ماشية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:11 م

تحصين 240 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالشرقية والمنوفية..صور

السبت، 06 يونيو 2020 12:14 م

مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد تبدأ حملات التحصين ضد الحمى القلاعية اليوم

السبت، 06 يونيو 2020 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة