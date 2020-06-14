وشدد على أن الحكومة الفيدرالية والسلطات الإقليمية تعمل دوما "كفريق واحد" خلال أزمة الوباء.

يذكر أن الرئيس الروسي، قد أعلن إنهاء العطلة العامة في عموم البلاد في 11 مايو الماضي، فيما كان يتعين على الأقاليم اتخاذ القرارات حول تمديد القيود الصحية أو رفعها بناء على الوضع الوبائي.