موسكو (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن بلاده تسير صوب الخروج من أزمة جائحة فيروس كورونا بأقل الخسائر، وأضاف بوتين - فى تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه وفقا للتقارير والأرقام ، فإن هناك خسائر تكبدتها بلاده وأزمات تعرضت لها ، مشيرا إلى أن روسيا تسير على النهج الصحيح بوتيرة جيدة، والعمل على الخروج من جائحة فيروس "كورونا " بأقل الخسائر .