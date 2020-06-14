بنك دبى التجارى يسمح بتملك الأجانب بنسبة 40% اعتبارا من اليوم

كتب محمد عبد المجيد

أعلنت شركة دبى للإيداع، عن بدء تفعيل قرار السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فى أسهم "بنك دبى التجاري" بحد أقصى نسبته 40 % من رأس المال اعتبارا من اليوم 14 يونيو الجارى، وذلك بعدما أتم البنك الإجراءات التنظيمية بعد مصادقة الجمعية العمومية خلال شهر مارس الماضى على القرار.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الأماراتية "وام"، من المنتظر أن يسهم قرار السماح للأجانب بالتملك فى رأسمال البنك المدرج فى سوق دبى المالى، بتعزيز سيولة السوق وتلبية الطلبات المتزايدة من الأجانب لحيازة السهم، وهو ما سيسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى دولة الإمارات.

وبحسب البيانات، التى أصدرتها شركة دبى للإيداع، فإن نسبة تملك الأجانب الفردية تصل إلى 20 % من إجمالى نسبة 40 % التى سيسمح بها للأجانب بموجب القرار.

وكانت أرباح بنك دبى التجارى، ارتفعت إلى 1.4 مليار درهم خلال العام 2019 بنمو نسبته 20 % مقارنة مع 1.16 مليار درهم خلال عام 2018.

يشار إلى أن رأسمال بنك دبى التجارى، يصل إلى 2.8 مليار درهم، موزعة على 2.8 مليار سهم بقيمة اسمية تبلغ درهم واحد للسهم.