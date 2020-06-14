الوقائع المصرية تنشر قرار تعديل عمل فرع توثيق بالمنصورة

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

نشرت الوقائع المصرية فى عددها الصادر اليوم، قرار وزير العدل رقم 3274 لسنة 2020 والخاص بتعديل عمل فرع توثيق بأحد النوادى بالمنصورة ليعمل ثلاثة أيام فى الأسبوع بدلا من يومين.

وجاء بالقرار أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ، وقرار رئيس الجمهورية بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، وعلى قرار وزير العدل بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة ، وعلى قرار وزير العدل رقم 8080 لسنة 2015 بإنشاء فرع توثيق باسم ( فرع توثيق نادى جزيرة الورد الرياضى بالمنصورة ) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة – قسم أول المنصورة ويعمل يومين هما الأربعاء والخميس من كل أسبوع.

يعدل القرار الوزارى رقم 8080 لسنة 2015 المشار إليه ليعمل فرع توثيق نادى جزيرة الورد الرياضى بالمنصورة – نمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة ثلاثة أيام من كل أسبوع وهى ( السبت والأربعاء والخميس) .

ونصت المادة الثالثة من القرار على نشره فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من أول يونيو 2020