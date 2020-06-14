المستشار الصحى للبيت الأبيض يستبعد تفشى موجة ثانية لوباء كورونا

كتب وكالات

تشهد ولايات أمريكية حالات إصابة متزايدة بفيروس كورونا المستجد وسط مخاوف من موجة تفش ثانية للمرض، إلا إن كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة، الدكتور أنتونى فاوتشي، له رأى آخر، بحسب "الحرة".

فاوتشى قال ضمن لقاء مع شبكة "سى أن أن" الإخبارية، إن تفشى موجة ثانية من فيروس كورونا ليست أمرا حتميا، ويرى فاوتشى الذى يرأس المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية، إن الزيادة الأخيرة فى أعداد الإصابات ليست بالضرورة "ارتفاعا مفاجئا ثانيا" فى الإصابات بالمرض، لكن فاوتشى تدارك قائلا "مع ذلك، عندما ترى تزايد إسعاف المصابين فى المستشفيات، فإن هذا موقف يجب أن نوليه اهتماما كبيرا".

وكانت المستشفيات الأمريكية قد سجلت ازديادا ملحوظا فى حالات إسعاف المصابين بفيروس كورونا، فى تسع ولايات على الأقل، منذ عطلة يوم الذكرى فى 25 مايو الماضي، وشهدت ولايات تكساس، ونورث كارولينا، وساوث كارولاينا، وكاليفورنيا، وأوريغون، وأركنساس، ومسيسبي، ويوتا، وأريزونا، ازديادا فى حالات المصابين الخاضعين للعناية المركزة منذ يوم الذكرى، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقال فاوتشى أيضا إنه ربما لا يكون هناك موجة تفش ثانية لفيروس كورونا، رغم توقعات بعض الخبراء لها، وتابع فاوتشى "ما يسمى بالموجة الثانية أو حتى زيادة هائلة من إصابات كورونا ليست حتمية فى الخريف، وذلك إذا ما تم التعامل مع الأمر بشكل مناسب".

ونصح فاوتشى الأميركيين باتباع قواعد التباعد الاجتماعى والاستمرار فى ارتداء الأقنعة فى الأماكن العامة، كما تنص مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة، وقد وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة إلى مليونى حالة منذ بداية تفشى المرض فى فبراير الماضي، فيما وصل عدد الوفيات إلى 117 ألف حالة جراء المرض.

وتأتى الولايات المتحدة فى المركز الأول من حيث عدد الإصابات والوفيات، فيما تأتى البرازيل فى المركز الثانى من حيث الإصابات والوفيات يليها روسيا فى عدد الإصابات، أما بالنسبة للوفيات فتأتى بريطانيا فى المركز الثالث.