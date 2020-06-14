"المحامين": تلقينا بلاغات بـ 16 حالة إصابة واشتباه جديدة بكورونا وسط الأعضاء

كتب محمد السيد

أكدت النقابة العامة للمحامين ، أنها تلقت 16 بلاغا من الحالات المصابة و المشتبه إصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة من أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المركزية والتي حوت على، عدد الحالات المصابة 5

وعدد الحالات المشتبه في إصابتها 11.

وأشارت إلى أنه تم استخراج خطابات العلاج لعمل التحاليل والأشعة اللازمة لاستبيان حالتهم الصحية، وعلية تم استخراج عدد (١٣٨٠) خطاب علاج، بينها عدد (172) خطاب خاص بالتحاليل والأشعة.

وتابعت :" نظراً لصعوبة إيجاد أسره بمستشفيات العزل وخاصة بمحافظتي القاهرة والجيزة فإن اللجنة تعمل على إعطاء الإرشادات الطبية بناء على استشارة طبيب النقابة طبقاً لبرتوكولات العلاج المعلنة من خلال وزارة الصحة بشأن العزل المنزلي لحين توفير أسره في ظل أيام صعبة تشهدها الدولة بشكل عام والمجتمع الإقليمي والدولي في مواجهة انتشار المرض، من الحالة الأولى وحتى الثالثة، زملاء مصابين وموجودين بالعزل المنزلي وحالتهم مستقرة ولديهم العلاج ويرغبوا في متابعة طبيب النقابة لهم للوقوف على حالتهم، وتم التواصل من خلال طبيب النقابة وطمئنهم على حالاتهم الصحية ونصحهم بالاستمرار في العزل لحين تماثلهم للشفاء، الحالة الرابعة زميل موجود بمستشفى العزل بالبحيرة وتستمر اللجنة بالمتابعة من خلال السادة الزملاء للاطمئنان على حالته".

ونوهت النقابة إلى أن الحالة الخامسة هى والد زميلة مصاب وموجود بالعزل المنزلي، وتم التواصل مع طبيب النقابة للوقوف على حالته والذي انتقل إلى حيث مكان الزميلة نظراً لظروف الحالة والذي قرر بعد الكشف عليه بضرورة عمل أشعة وتحاليل والذي بشأنها كلفت الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم عضو اللجنة وعضو مجلس النقابة العامة إحدى سيارات النقابة لنقلة باكر.

وذكرت نقابة المحامين أنه بالنسبة للحالات المشتبه في إصابتها تم استخراج خطابات العلاج لهم ، والبعض الاخر ممن أخطرنا بعد انتهاء مواعيد العمل تم التنبيه عليهم بسرعة التوجه إلى مقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لاستلام خطابات العلاج وعمل التحاليل اللازمة حتى يتثنى للجنة التحرك وفقاً للنتائج النهائية.