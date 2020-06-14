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المحال التجارية تفتح أبوابها حتى السادسة مساء اليوم

الأحد، 14 يونيو 2020 02:39 م
المحال التجارية تفتح أبوابها حتى السادسة مساء اليوم المحال التجارية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تعمل المحال التجارية حتى الساعة السادسة مساءً بدءً من اليوم الأحد، بعد مد فترة عملها ساعة، مع استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي .

ويبدأ من اليوم الأحد،  وحتى يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري، حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 4 صباحاً، ووقف حركة جميع وسائل النقل العام من الـ 8 مساء يومياً. 

ويتم إستمرار العمل وحتى نهاية الشهر الجارى بقرار رئيس الوزراء ، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم ذلك وفق ما تقتضيه ظروف العمل بوزارته، والسماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء، اعتباراً من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة.


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