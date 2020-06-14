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الصحة الجزائرية: 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة

الأحد، 14 يونيو 2020 06:20 م
الصحة الجزائرية: 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و7 وفيات، وبذلك يرتفع إجمالى حالات الإصابة بالفيروس إلى 10919، والوفيات إلى 767 حالة. 

وأضحت وزارة الصحة فى بيانها أنه تم تسجيل 186 حالة شفاء جديدة، ويترفع إجمالى حالات الشفاء فى الجزائر إلى 7606، وذلك وفق وسائل إعلام جزائرية.

وتخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حول العالم حاجز الـ 4 ملايين، وفيما وصل إجمالى الحالات المصابة بالفيروس إلى أكثر من 7 ملايين و900 ألف حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز". 
 
ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.
 
وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا و701 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة، وفى العراق تم تسجيل 1259 إصابة جديدة و58 حالة وفاة، ليصبح مجموع الإصابات 20 ألفا و209 بالإضافة إلى 607 حالات وفاة، فيما تماثل للشفاء 8121.
 
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للحالات إلى 1446، وكذلك تم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن ليرتفع العدد الإجمالي إلى 961 إصابة.
 

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