السفارة الأمريكية فى القاهرة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأمريكى.. صورة

اليوم هو يوم العلم الوطني بالولايات المتحدة. لنحتفل به ونحن نتمنى أن يلوح العلمان المصري والأمريكي سويًا دائمً،ا جنبًا إلى جنب. 🇪🇬🇺🇸 Today is National Flag Day in the United States. Let's celebrate it and wish the Egyptian and American flags are always waving together, side by side. 🇪🇬🇺🇸 #egypt🇪🇬#usa🇺🇸 #nationalflagday

Jun 14, 2020 at 11:16am PDT