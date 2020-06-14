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السفارة الأمريكية فى القاهرة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأمريكى.. صورة

الأحد، 14 يونيو 2020 10:03 م
السفارة الأمريكية فى القاهرة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأمريكى.. صورة يوم العلم الأمريكي
كتب آسر أحمد

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احتفلت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة، باليوم الوطني للعلم الأمريكي، الذي يوافق اليوم، بنشر صورة للعلم الأمريكي بجوار العلم المصري.

وكتبت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية عبر موقع الصور انستجرام "اليوم هو يوم العلم الوطني بالولايات المتحدة، لنحتفل به ونحن نتمنى أن يلوح العلمان المصري والأمريكي سويًا دائما جنبًا إلى جنب".

وعلى جانب آخر، لقت السفارة الأمريكية في سول لافتة ضخمة تحمل عبارة "حياة السود مهمة" (بلاك لايفز ماتر) على مبنى بعثتها ونشرت صورة لها على تويتر، وذلك تأييدا لحملة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وكتبت السفارة على تويتر أمس السبت مع صورة اللافتة باللونين الأبيض والأسود "السفارة الأمريكية تتضامن مع بني وطنها الذين يشعرون بالحزن ويحتجون سلميا للمطالبة بتغيير إيجابي. تظهر لافتة بلاك لايفز ماتر دعمنا لمكافحة الظلم العنصري ووحشية الشرطة ونحن نكافح لنكون مجتمعا أكثر شمولا وعدلا".

وأعاد السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية هاري هاريس نشر الرسالة، وأضاف "الولايات المتحدة دولة حرة ومتنوعة... نكتسب قوتنا من هذا التنوع".

وتنتشر احتجاجات بلاك لايفز ماتر في جميع أنحاء العالم في إطار حملات تركز على الظلم الاجتماعي بعد وفاة جورج فلويد عقب احتجاز الشرطة له، لكن اللافتة تمثل دعما نادرا وصريحا للاحتجاج من شخص عينه الرئيس دونالد ترامب بعدما ربط ترامب الاحتجاجات العنيفة "ببلطجية".

 


السفارة الأمريكية في القاهرة

الخارجية الامريكية

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اخبار أمريكا اليوم

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