السفارة الأمريكية فى القاهرة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأمريكى.. صورة

كتب آسر أحمد

احتفلت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة، باليوم الوطني للعلم الأمريكي، الذي يوافق اليوم، بنشر صورة للعلم الأمريكي بجوار العلم المصري.

وكتبت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية عبر موقع الصور انستجرام "اليوم هو يوم العلم الوطني بالولايات المتحدة، لنحتفل به ونحن نتمنى أن يلوح العلمان المصري والأمريكي سويًا دائما جنبًا إلى جنب".

وعلى جانب آخر، لقت السفارة الأمريكية في سول لافتة ضخمة تحمل عبارة "حياة السود مهمة" (بلاك لايفز ماتر) على مبنى بعثتها ونشرت صورة لها على تويتر، وذلك تأييدا لحملة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.