اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 02:07 م
خالد صلاح
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الخطوط الجوية النسماوية: سنقلص أعمالنا 20% بحلول 2022

الأحد، 14 يونيو 2020 01:00 م
الخطوط الجوية النسماوية: سنقلص أعمالنا 20% بحلول 2022 طائرة - صورة أرشيفية
رويترز

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قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية النمساوية في تصريحات صحفية إن الشركة تتوقع تقلص أعمالها بنسبة 20 % بحلول 2022 وأن تضطر للاستغناء عن حوالي 1100 موظف من أصل سبعة آلاف حاليا.

كانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي أن النمسا وافقت على مساعدات للشركة التابعة للوفتهانزا تبلغ 450 مليون يورو (506 ملايين دولار) لحماية وضع فيينا كمركز للنقل والمحافظة على أغلبية الوظائف في الناقلة الوطنية.

ونقلت صحيفة دير ستاندرد عن الرئيس التنفيذي أليكسيس فون هوينسبروخ قوله ردا عن سؤال عن خفض وظائف "هدفنا 80 % من الحجم السباق للشركة في 2022، وهو ما يعني من منظور اليوم أن هناك 1100 موظف زائد على الحاجة".

تشمل المساعدات التي تأتي وسط جائحة فيروس كورونا 300 مليون يورو في صورة قروض من مجموعة من البنوك، تضمنها الدولة بنسبة 90 %، إلى جانب منح تبلغ 150 ميون يورو.

 


النمسا

الخطوط الجوية النمساوية

لوفتهانزا

كورونا

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