الجارالله: الكويت وافقت على تسمية السفير العراقى الجديد

إيمان حنا

أوضح نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، أن الكويت تسلمت تسمية السفير العراقى الجديد منهل الصافى، منذ أكثر من شهر خلفاً للسفير علاء الهاشمي، وقال في تصريح أنه تمت الموافقة على تسمية السفير الجديد، وإرسال الموافقة للأشقاء فى العراق. وفق الراى الكويتية.

وكان وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد الناصر قد سلم رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ويتصل محتواها بأواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفق ما أوردت الراى الكويتية.



جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي لمبعوث أمير الكويت بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق اليوم الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان صحفى أن الأخير "استقبل وزير الخارجية الكويتي في بغداد". وفق العربية.

وصباح اليوم الأحد، وصل وزير الخارجية الكويتي إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن "وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين استقبل نظيره الكويتي"، وأضاف أن "الزيارة تبحث عدداً من الموضوعات بهدف تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات".