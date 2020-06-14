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البرلمان يوافق على إجراء انتخابات النواب بـ50% قائمة و50% فردى ويرفض النسبية

الأحد، 14 يونيو 2020 05:35 م
البرلمان يوافق على إجراء انتخابات النواب بـ50% قائمة و50% فردى ويرفض النسبية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على مادة (3) من مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تنص على أن تكون انتخابات مجلس النواب بواقع 50% للفردى و50% للقائمة.

وتنص مادة (3) بعد موافقة المجلس على الآتى:

 يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

 

ورفض مجلس النواب، اقتراح النائب محمد العتمانى، بأن تجرى الانتخابات بنظام القائمة النسبية، والاقتراح من النائب محمد عطا سليم، بتخفيض عدد أعضاء المجلس لـ460 بدلا من 568، بحجة خفض الميزانية خصوصا فى ظل جائحة كورونا، وأن تكون القائمة نسبية.

 

وقال النائب ممدوح مقلد، فى أول حضور له فى المجلس بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا: "البلد تمر بظروف غير عادية والانتخابات قد تأتى فى ظروف غير عادية فى ظل جائحة كورونا، ثانيا ما يحدث فى الجبهة الغربية فى ليبيا، وموضوع أزمة سد النهضة، أنا أشفق على القيادة السياسية".

وتابع "مقلد": "كان أملى أن تكون القائمة 75% قائمة مغلقة مطلقة و25% فردى، لكن بعد التوافق على 50% قائمة و50% فردى، خلاص أنا موافق".

 


النواب

الشيوخ

البرلمان

الجلسه العامه

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