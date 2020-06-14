البابا فرنسيس فى اليوم العالمى للتبرع بالدم: يجب أن نحفز المجتمع للتضامن

ريهام عبد الله

احتفى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، باليوم العالمى للمتبرعين بالدم، مشيرا لضرورة تحفيز المجتمع لكي يكون أكثر تضامنًا.

وقال البابا فرنسيس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يشكّل اليوم العالمي للمتبرِّعين بالدم مناسبة لكي نحفّز المجتمع لكي يكون أكثر تضامنًا. وأعبِّر عن تقديري لجميع الذين يقومون بهذا العمل البسيط وإنما الفائق الأهمية لمساعدة القريب".



البابا فرنسيس

وفى سياق آخر ترأس قداسة البابا فرنسيس صباح الأحد القداس الإلهي في بازيليك القديس بطرس بمناسبة عيد "جسد المسيح ودمه" وللمناسبة ألقى عظة قال فيها، إن من المهم أن نتذكر الخير الذى نلناه وبدون أن نتذكره نصبح غرباء عن أنفسنا، "غائبون" عن الوجود؛ بدون ذكرى نقتلع من الأرض التي تغذينا ونسمح بأن يحملنا الهواء بعيدا كالأوراق.