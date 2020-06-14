الانتهاء من تنفيذ محطتى صرف ومياه إبشواى والواسطى بتكلفة 55 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس أحمد أبو شبانة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمبانى والإنشاءات " إيجيكو"، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن الشركة تواصل العمل بشكل متكامل ، نحو الانتهاء من كافة المشروعات المسندة إليها ،وفقا للجداول الزمنية لها، وبما يساهم فى سرعة توفير الخدمات للمواطنين خاصة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى .

وأضاف أحمد أبو شبانة فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الشركة نفذت مؤخرا مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى لقرية ابشواى الملق الغربية بمحافظة الفيوم ، وذلك بقيمة 25 مليون جنيه ، لافتا إلى أن محطة معالجة مياه الصرف الصحى تبلغ سعتها التصميمية نحو 6000م3 /يوم ، وبالفعل تم التسليم الابتدائى لها ،و دخلت الخدمة.



محطة صرف صحى ابشواى

يشار أن المهندس هشام أبو العطا ، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، ,وجه الشركات التابعة العاملة فى مجال المقاولات وتنفيذ البنية الأساسية خاصة محطات المياه والصرف الصحى ، بسرعة الانتهاء من تسليم كافة المشروعات مبدئيا ، ووفقا للمواصفات التى تم الاتفاق عليها مع مختلف جهات الإسناد فى الدولة لخدمة المواطنين فى مختلف المحافظات ، وذلك وفق الجدول الزمنى لها بما يحول دون سحب أية مشروعات مستقبلية من الشركات ، وذلك وفق توجيهات هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام.



محطة مياه الوسطى

أضاف المهندس أحمد أبو شبانة ، إنه تم تسليم مشروع محطة محطة مياه الشرب بالواسطى بمحافظة بنى سويف ، وذلك بقيمة 30 مليون جنيه ، لافتا أن المشروع يأتى ضمن مشروع تغذية القرى المحرومة بمياه الشرب بقيمة 900مليون جنيه ، و يشمل تصميم و تنفيذ محطتين بطاقة 30 ل / ث ، وتنفيذ محطة بطاقة 10ل / ث ، موضحا أنه تم التسليم الابتدائى و دخلت الخدمة بالفعل.

من جانبه أكد المحاسب أسامة الحسينى العضو المنتدب للشؤن المالية والإدارية لشركة إيجيكو ، أن الشركة بالرغم من الصعوبات التى يشهدها السوق حاليا ؛إلا إنها تواصل أداء أعمالها وفقا لتوجيهات وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للتشييد والتعمير ،وبما لا يتعارض ولا يؤثر على جداول تنفيذ العمليات ، مشيرا إلى حرص الشركة على دعم تأهيل كافة العاملين بما يؤهل الشركة للمنافسة المستقبلية مع الحرص في الوقت نفسه على المطالبة بكافة المستحقات لدى مختلف الجهات لتوفير السولة اللازمة .