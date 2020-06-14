اليوم السابع
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الاعتداء على عامل كردى بتركيا بسبب نشره صورة رئيس حزب الشعوب الديمقراطى

الأحد، 14 يونيو 2020 03:52 م
الاعتداء على عامل كردى بتركيا بسبب نشره صورة رئيس حزب الشعوب الديمقراطى الشرطة التركية
كتب مصطفى عنبر

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ذكر المواطن الكردى عثمان إينان، وهو أحد العاملين فى مجال إعادة التدوير فى محافظة جيراسون التركية، أنه قد تعرض لهجوم عنصرى من قبل مجموعة تكونت من 50 إلى 60 شخصًا، لأنه شارك منشوراً على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعية يحمل صورة صلاح الدين دميرتاش، رئيس حزب الشعوب الديمقراطى المعتقل، ثم قام الجنود بإرسالهم إلى بلداتهم هو و21 صديقا آخر له. وفقا لوسائل إعلام تركية.

وأوضح إينان أنه بعد مشاركته لصورة صلاح دميرتاش الرئيس السابق المعتقل لحزب الشعوب الديمقراطى، ظل 5 أشهر يتعرض للتهديد من ليل نهار من قبل العاملين معه.

وقد جاء ما يقرب من 50-60 شخصا إلى الحاوية التى يجلس بها فى حدود الساعة 20:00 وقاموا بضربه، وبعد أن كسرت أسنانه وحدث له نزيف بأنفه قامت قوات الشرطة التى جاءت لمكان الواقعة بعد الإبلاغ بالقبض عليه ومعاملتة معاملة الإرهابى.

بعد ذلك قررت الشرطة التركية إرساله هو و21 عاملاً كردياً آخر من محافظة جيراسون، ليذهب أحد أصدقائة إلى محافظة أرضروم، و20 آخرون إلى محافظة فيرانشاهير.


تركيا

الشرطة التركية

حزب الشعوب الديمقراطى

صلاح الدين دميرتاش

اعتقال

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