اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 09:31 م
خالد صلاح
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الإصابات بكورونا فى أمريكا تصل 2 مليون و.63.812 ألفا و646 حالة وفاة جديدة

الأحد، 14 يونيو 2020 08:34 م
الإصابات بكورونا فى أمريكا تصل 2 مليون و.63.812 ألفا و646 حالة وفاة جديدة اصابات كورونا - أرشيفية
رويترز

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، الأحد، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و63 ألفا و812 شخصا بزيادة 25468 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 646 ليصل الإجمالي إلى 115271 وفاة.
 
ويشمل الإحصاء حالات الإصابة، والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 13 يونيو حزيران مقارنة بالتقرير الصادر يوم السبت.
 
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

امريكا

كورونا

فيروس

اصابات

وفيات

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