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الأنبا سيرافيم: صلاة "آبانا الذى" ذات صياغة إلهية وتحمل فكر الله وقصده

الأحد، 14 يونيو 2020 11:05 ص
الأنبا سيرافيم: صلاة "آبانا الذى" ذات صياغة إلهية وتحمل فكر الله وقصده صورة أرشيفية
كتبت سارة علام

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قال الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية: المسيح علمنا صلاة "آبانا الذي"، وعلمنا أن نصلي بها بإلحاح، فإنجيل هذا الصباح يؤكد على اللجاجة في الصلاة. 

واعتبر الأسقف في عظة الأحد التي نقلتها الفضائيات المصرية أن الصلاة الربية هي الوحيدة التي علمها لنا السيد المسيح بنفسه وتعتبر وصية علينا الالتزام بها وتكتسب أهمية أكبر.
 
واستكمل: حين كان المسيح يصلي جاءه أحد التلاميذ يطلب منه أن يعلمه الصلاة فعلمه أياها في وقت كان مشبع كله بالصلاة وهي تتسم بأنها ذات صياغة إلهية وليست بشرية وتحمل فكر الله وقصده ويكررها المسيحيين من ألفي عام وتضم ثلاثة آيات ونعلمها لأطفالنا صغارًا مضيفا هناك قديسون عاشوا وماتوا عليها فهي بحر واسع جدًا ولم ننتهي من التأمل فيها طوال ألفي عام.
 
كانت الكنيسة قد أعلنت أن الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية، يلقي في العاشرة والنصف من صباح الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر قناة اون تي في  وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي تذيعها عددٌ من القنوات الفضائية وهي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
الجدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد ٢٩ من شهر مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 

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