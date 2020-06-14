الأنبا سيرافيم: صلاة "آبانا الذى" ذات صياغة إلهية وتحمل فكر الله وقصده

كتبت سارة علام

قال الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية: المسيح علمنا صلاة "آبانا الذي"، وعلمنا أن نصلي بها بإلحاح، فإنجيل هذا الصباح يؤكد على اللجاجة في الصلاة.

واعتبر الأسقف في عظة الأحد التي نقلتها الفضائيات المصرية أن الصلاة الربية هي الوحيدة التي علمها لنا السيد المسيح بنفسه وتعتبر وصية علينا الالتزام بها وتكتسب أهمية أكبر.

واستكمل: حين كان المسيح يصلي جاءه أحد التلاميذ يطلب منه أن يعلمه الصلاة فعلمه أياها في وقت كان مشبع كله بالصلاة وهي تتسم بأنها ذات صياغة إلهية وليست بشرية وتحمل فكر الله وقصده ويكررها المسيحيين من ألفي عام وتضم ثلاثة آيات ونعلمها لأطفالنا صغارًا مضيفا هناك قديسون عاشوا وماتوا عليها فهي بحر واسع جدًا ولم ننتهي من التأمل فيها طوال ألفي عام.