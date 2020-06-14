اليوم السابع
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اضبط مخالفة .. الإهمال يضرب كورنيش النيل فى زفتى بالغربية .. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 12:59 م
اضبط مخالفة .. الإهمال يضرب كورنيش النيل فى زفتى بالغربية .. صور القمامة على كورنيش زفتى
الغربية - محمد طارق

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سادت حالة من الغضب بين أهالى مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية ، بسبب الاهمال الشديد من الأجهزة التنفيذية وتحويل الشوارع الرئيسية وكورنيش نهر النيل إلى مقلب قمامة بالرغم من زيارات محافظ الغربية المختلفة ومشاهدته تلك الكارثة .

رصد " اليوم السابع " خلال جولته داخل مدينة زفتى تدهور حالة الكورنيش بطريقة كبيرة والذى أصبح ملجأ لانتشار القمامة والعقاقير المخدرة .

وفى هذا الصدد قال سامى الفخرانى أحد الأهالى أن المدينة تشهد إهمال كبير هذة الفترة حيث تأخرت أعمال الرصف التى من المقرر الانتهاء منها منذ 5 أشهر حسب تصريحات رئيس المدينة السابق.

فيما قال السعيد أحمد أحد الأهالى أن كورنيش مدينة زفتى فى السابق كان من افضل مقاصد أهالى الغربية للخروج والتنزه ، ولكن الآن أصبح ملجأ لمتعاطى المواد المخدرة ، نظرا للإهمال الذى تعرض له ، فالقمامة ومخالفات النيل تملاه من كل الاتجاهات ، مطالبا محافظ الغربية بشن حملة نظافة مكبرة الكورنيش النيل بعيد عن الزيارات التى لا جدوى لها .

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