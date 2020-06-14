استعجال تقرير الطب الشرعى بشأن قتيلة الظاهر

كتب عبد الله محمود - سليم على

امرت نيابة الظاهر باستعجال تقرير الطب الشرعي لجثة ربة منزل عثر عليها متفحمة داخل شقتها وبها 3 طعنات متفرقة بجسدها بعد ان تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب شكه في سلوكها .

كانت النيابة امرت بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة .

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم وزوجته لشكه في سلوكها فتعدى عليها بالضرب ثم توجه إلى المطبخ وأحضر سلاحًا أبيض ووجه لها 3 طعنات فسقطت على الأرض مفارقة الحياة.

وأشارت إلى أن المتهم قام بإشعال النيران في الشقة لإخفاء جريمته وإبعاد أي شبهة جنائية نحوه ثم فر هاربًا حتى سقط في قبضة رجال المباحث.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في أحد العقارات في الظاهر ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق. وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق. وبالفحص والمعاينة تبين العثور على جثة ربة منزل فى العقد الثالث من عمرها وبها آثار 3 طعنات وآثار حروق بجسدها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بسبب شكه في سلوكها وأنه دائمًا يتعدى عليها بالضرب. بناء على إذن من النيابة العامة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم في مكان اختبائه بمنطقة دار السلام وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيق.