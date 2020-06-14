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استطلاع: أكثر من نصف البريطانيين يريدون تمديد الفترة الانتقالية لبريكست

الأحد، 14 يونيو 2020 07:09 م
استطلاع: أكثر من نصف البريطانيين يريدون تمديد الفترة الانتقالية لبريكست بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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كشف استطلاع للرأى أن أكثر من نصف الأشخاص في بريطانيا يؤيدون تمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، في حين يعتقد ثلاثة أرباع أن المملكة المتحدة يجب أن تعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة فيروس كورونا.

وأبلغ وزير مكتب مجلس الوزراء مايكل جوف الاتحاد الأوروبي رسميًا يوم الجمعة الماضى أن المملكة المتحدة لن تطلب تأجيلًا على الرغم من المخاوف من أن رحيلها سيؤدي إلى تفاقم الفوضى الاقتصادية التي أحدثها الوباء.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن استطلاعا من مؤسسة الصحة أشار إلى دعم الجمهور لتمديد الفترة الانتقالية للسماح للحكومة بالتركيز على كوفيد19، عبر مجموعتين من العينات.

من بين العينة الأولى، الذين قيل لهم إن الفترة الانتقالية لمغادرة الاتحاد الأوروبي ستنتهي في 31 ديسمبر، قال 54٪ إن الحكومة يجب أن تطلب التمديد، بينما قال 40٪ إنه لا ينبغي.

وتلقت العينة الثانية معلومات إضافية حول التأخيرات المحتملة في توريد الأدوية والمنتجات الطبية في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، ومن بين هذه العينة، زادت النسبة التي تعتقد أن الفترة الانتقالية يجب أن تمتد إلى 65٪، حيث قال 31٪ إنها لا ينبغي أن يمتد.

بشكل عام، كان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا أكثر رغبة فى دعم التمديد 85٪. أظهر المسح الذي أجرى على 1،983 شخصًا في بريطانيا تأييدًا عامًا ساحقًا (95٪) للمملكة المتحدة للعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي في استجابتها للوباء.


بريطانيا

بريكست

تمديد الفترة الانتقالية

الخروج

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