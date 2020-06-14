ارتفاع مؤشر سوق مسقط وحيداً ببورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.54% خاسراً 11.39 نقطة ليغلق عند مستوى 2091.86 نقطة، وخسر رأس المال السوقي بقيمة 1.1 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 0.48% خاسراً 6.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.24 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت، للجلسة الثالثة على التوالي، كما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.24% خاسراً 17.26 نقطة ليغلق عند مستوى 7292.54 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.18% رابحاً 6.38 نقطة ليغلق عند مستوى 3520.050 نقطة.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% خاسراً 11.39 نقطة ليغلق عند مستوى 2091.86 نقطة، وخسر رأس المال السوقي بقيمة 1.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 294.1 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 436.3 مليون سهم محققة ما قيمته 235.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 4362 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار 3.31%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.61%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.99%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 8.26%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 6.22%، فيما تراجع 19 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 4.76%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.63%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 183.1 مليون ورقة بقيمة 67.8 مليون درهم.



بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.48% خاسراً 6.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.24 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 5.5 مليون سهم بقيمة 800.3 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 19.92% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 8.77% بضغوط هبوط سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 7.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%.



بورصة الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.74% خاسراً 139.47 ليغلق عند مستوى 4951.57 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 3.16% خاسراً 174.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5347.35 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.64% خاسراً 69.6 نقطة ليغلق عند مستوى 4172.51 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 2.2%، خاسراً 91.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4051.51 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 198.8 مليون سهم بقيمة 43.5 مليون دينار كويتى عبر 10.1 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 3.18%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.08%، تلاه قطاع العقار بنسبة 2.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.87%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.88%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.69%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.12%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.62%.

وجاء سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 9.90%، فيما تصدر سهم شركة الأرجان العالمية العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 15.05% ثم سهم الشركة التجارية العقارية بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 8.98%.



بورصة أبوظبي تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.43% خاسراً 18.84 نقطة ليغلق عند مستوى 4276.395 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 482.21 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 24.6 مليون سهم، بقيمة 77.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 1050 صفقة.

وجاء تراجع بورصة أبوظبي بضغوط هبوط قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.27%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.48%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.44%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.01%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.30%، فيما ارتفع الصناعة بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 6.15%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 2.56%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 2.4%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة ريم للاستثمار بنسبة 5%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.7%، وتصدر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 15.5 مليون درهم.



بورصة مسقط ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% رابحاً 6.38 نقطة ليغلق عند مستوى 3520.050 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.9 مليون سهم بقيمة 859.3 ألف ريال عبر تنفيذ 384 صفقة لعدد 40 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفع 12 سهماً على رأسها "المتحدة للطاقة" بنسبة 9.78%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 3.95%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 2.44%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 3.70%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 3.70%، ثم سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 1.32%.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسراً 17.26 نقطة ليغلق عند مستوى 7292.54 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.41% رابحاً 444.47 نقطة ليغلق عند مستوى 8666.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليار سهم بقيمة 263.9 مليار ريال، بعد تنفيذ 4 صفقتا على أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تشكل 70% من رأسمالها بقيمة 259.1 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.32%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.70%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الطاقة والمواد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.18%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.05%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.54%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.18%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.77%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.58%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.31%.

وقفز 100 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سيسكو" بنسبة 9.18%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 8.97%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 6.83%، فيما تراجع 79 سهماً على رأسها سهم "فيبكو" بنسبة 2.78%، ثم سهم "المراعي" بنسبة 2.38%، ثم سهم " السعودي الفرنسي" بنسبة 2.23%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 259.2 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أسمنت نجران، عن قيامها يوم الخميس الماضي، بسداد كامل قيمة صكوك الشركة القائمة وبمبلغ اجمالي قدره 355 مليون ريال، وتم تمويل عملية السداد من خلال تمويل بنكي حصلت عليه الشركة.