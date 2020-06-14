اختبار جديد لفيروس كورونا يظهر النتائج فى 30 دقيقة

كتبت إيناس البنا

تمكن فريق من العلماء الأمريكيين من تطوير اختبار جديد يمكن أن يشخص فيروس كورونا "Covid-19 " في 30 دقيقة فقط عن طريق تحليل البول أو الدم أو اللعاب .

وقال الباحثون بقيادة لورا لامب من Beaumont Health ، نظام الرعاية الصحية في ميشيجان ، الولايات المتحدة ، وفقا لجريدة " thesun" إن الهدف الرئيسي من دراستهم هو البحث عن اختبار تشخيصي سريع للفحص، حيث عثرت الطريقة على مواد جينية من الفيروس واستخدمت بنجاح للكشف عن زيكا وإيبولا.



اختبار كورونا فى 30 دقيقة

وفقًا للفريق ، فإن التقنية الجديدة أقل تكلفة ، ولديها حواجز أقل ، وأسرع من طريقة الاختبار المستخدمة حاليًا في جميع أنحاء العالم للكشف عن فيروس Sars-Cov-2 (سلالة الفيروس التاجي الذي يسبب COVID-19 ) في المرضى.

أجرى الفريق اختبارات على عينات مقلدة من المرضى ، تضمنت عينات وهمية من المواد الوراثية من الفيروس، وتم اختبار العينات باستخدام الطريقة الجديدة وكذلك التقليدية الحالية.

تم العثور على طريقة الاختبار الجديدة للكشف عن Sars-CoV-2 في جميع العينات الوهمية في غضون 30 إلى 45 دقيقة، ولكن الدكتور روبرت شورتن ، من جمعية الكيمياء الحيوية السريرية والطب المخبري ، قال إن هناك قيودًا على التكنولوجيا والتى تحتاج إلى مزيد من التجارب.