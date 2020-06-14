اليوم السابع
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احتجاجات فى ليدز البريطانية للمطالبة بالمساواة العرقية.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 04:36 م
احتجاجات فى ليدز البريطانية للمطالبة بالمساواة العرقية.. صور الاحتجاجات فى ليدز
رويترز

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نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا للإحتجاجات التي شهدتها ليدز البريطانية تحت شعار "حياة سوداء"، للمطالبة بالمساواة العرقية في خضم مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد صاحب الأصول الأفريقية على يد رجال الشرطة في بلادة.

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وتحت نفس الشعار "حياة سوداء"، شارك آلاف المحتجين في العاصمة اليابانية بكين في مسيرة (بلاك لايفز ماتر)،اليوم، الأحد، داعين لإنهاء التمييز العنصري وانتهاكات الشرطة بعد مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي في منيابوليس بالولايات المتحدة الشهر الماضي.

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وخرجت المسيرة في منطقتي شيبويا وهاراجوكو بالعاصمة اليابانية وردد المتظاهرون هتافات وحملوا لافتات كتبوا عليها "العنصرية وباء" و"لا سلام بلا عدالة".

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