اليوم السابع
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خالد صلاح
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اتحاد كرة القدم السودانى يبحث مع لجنة الطوارئ الصحية عودة النشاط الرياضى

الأحد، 14 يونيو 2020 12:01 ص
اتحاد كرة القدم السودانى يبحث مع لجنة الطوارئ الصحية عودة النشاط الرياضى رئيس الوزراء السودانى حمدوك
أ ش أ

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قال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم محمد جلال محمد، إنه سلم اليوم السبت، خطابا من الأمانة العامة للاتحاد، إلى لجنة الطوارئ الصحية، للاستفسار عن الرؤية القادمة، وإمكانية البدء في الترتيب لعودة النشاط الرياضي حسب الأوضاع الصحية بالسودان.

وتضمن الخطاب امتثال الاتحاد لكل الموجهات الصادرة من السلطات الصحية منذ بداية الجائحة في اللعب بلا جمهور، وإيقاف النشاط لاحقا، مع توضيح الارتباطات الخارجية الخاصة بالمنتخبات والأندية. وأضاف أنه خاطب وزارة الصحة التي قامت بتحويل الخطاب إلى لجنة الطوارئ الصحية.


السودان

النشاط الرياضى

كورونا

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