إزالة برج من 10 طوابق بمركز مطاى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

بدأت الوحدة المحلية لمركز مطاى فى إزالة عقار مخالف ، مكون من 10 طوابق ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، بإزالة التعديات والمخالفات على أراضى الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين ، من خلال التحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية .

كما تمكنت الوحدة المحلية بالمنيا ، برئاسة العقيد محمد صلاح ، من رفع 25 طن مخلفات ، استكمال زراعة أعمدة الكهرباء داخل الحيز العمرانى ، كما قامت الوحدة المحلية بالبدء فى رصف طريق كوم الزهير ، بقرية بنى أحمد الغربية ، هذا وتم الانتهاء من عمل حاجز صد خرسانية على طريق مصر أسون .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل بتنفيذ حالتى تعدى على أملاك دولة بمساحة قيراط و10 اسهم ، بقرية الامل ، وقال رضا مصطفى رىيس قرية طوخ الخيل أنه جارى تشطيب وإنهاء أعمال تجميل مداخل قرية طوخ بالطريق الصحراوى الغربي ، فى إطار الخطة الموضوعة لتجميل المداخل والميادين بنواحى المركز والمدينة .

وأضاف رىيس القرية إلى مواصلة القرية صباح اليوم ، فى أعمال رش وتطهير الطرق العامة ورفع التجمعات من طرق طوة والعزب التابعة .