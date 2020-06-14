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إزالة برج من 10 طوابق بمركز مطاى المنيا

الأحد، 14 يونيو 2020 03:45 م
إزالة برج من 10 طوابق بمركز مطاى المنيا إزالة الأدوار المخالفة
المنيا - حسن عبد الغفار

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بدأت الوحدة المحلية لمركز مطاى فى إزالة عقار مخالف ، مكون من 10 طوابق ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، بإزالة التعديات والمخالفات على أراضى الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين ، من خلال التحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية .

كما تمكنت الوحدة المحلية بالمنيا ، برئاسة العقيد محمد صلاح ، من رفع 25 طن مخلفات ، استكمال زراعة أعمدة الكهرباء داخل الحيز العمرانى ، كما قامت الوحدة المحلية بالبدء فى رصف طريق كوم الزهير ، بقرية بنى أحمد الغربية ، هذا وتم الانتهاء من عمل حاجز صد خرسانية على طريق مصر أسون  .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل بتنفيذ حالتى تعدى على أملاك دولة بمساحة قيراط و10 اسهم ، بقرية الامل ، وقال رضا مصطفى رىيس قرية طوخ الخيل أنه جارى تشطيب وإنهاء أعمال تجميل مداخل قرية طوخ بالطريق الصحراوى الغربي ، فى إطار الخطة الموضوعة لتجميل المداخل والميادين بنواحى المركز والمدينة   .

وأضاف رىيس القرية إلى مواصلة القرية صباح اليوم ، فى أعمال رش وتطهير الطرق العامة ورفع التجمعات من طرق طوة والعزب التابعة .

 

 


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