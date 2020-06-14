إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى محافظة ماردين التركية

كتب مصطفى عنبر

إرتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى محافظة ماردين التركية بعد تصريحات الحكومة التركية بـ "عودة الحياة إلى طبيعتها". وحسب تصريحات من منصة ماردين الصحية، فإن الهدف الرئيسي في تخفيف التدابير هو بدء موسم السياحة من خلال خلق تصور لدى المواطنين بأن الوباء تحت السيطرة.

علاوة على ذلك ، تشهد العديد من المدن التركية إرتفاعا سريع فى حالات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في مدن المنطقة، مثل ديار بكر، وشيرناق، وماردين، فى إشارة إلى أن عدد حالات الإصابة فى تلك الفترة قد تجاوز عدد حالات الإصابة منذ بداية إنتشار الوباء فى تركيا فى 11 مارس وحتى التاريخ المعلن لعودة الحياة لطبيعتها وهو يوم 2 يونيو.

يذكر أن عدد الحالات في مستشفيات المدينة قد تجاوز ألف حالة منذ يوم 2 يونيو، حيث كان عدد الحالات بين 600 و 700 حتى 2 يونيو وتم عزل 13 مبنى سكنى على الأقل.

كما أكدت المنصة أيضاً، أن المدينة تشهد موجة إنتشار للوباء أكثر من ذى قبل، وأن هناك أيضا زيادة في عدد الإصابات بين العاملين فى الصحة.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات التى تم الإعلان عنها للعاملين فى الصحة بمدينة ماردين وهى 32 هى فى الحقيقة قد تجاوزت الـ 60 حالة إصابة.