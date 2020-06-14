إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بمطاى المنيا بتكلفة 4 ملايين جنية

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مطاى، عن إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بمطاى، وذلك عن طريق شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ، جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام بتحسين الخدمة المقدمه للمواطنين، وتفقد خالد عبد الرؤوف رئيس المركز محطة الصرف الصحى الرئيسية بمركز مطاى ، حيث سيتم إحلال وتجديد عدد 3 طلمبات بالمحطة بتكلفة تقريبية تصل إلى 4 ملايين جنيه .

وفى نفس السياق، أكد خالد عبد الرؤوف رئيس مدينة مطاى، على استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى فى تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات من نقاط تجميعها، فى القرى وأحياء المدينة الأربع تمهيدا لرفعها الى الظهير الصحراوى حفاظا على صحة المواطنين .

وذكر بيان صادر عن الوحدة المحلية، أنه تم تنفيذ حملة نظافة ليلية بحى غرب المدينة ورفع المخلفات وتمهيد طريق 242 أمام مستشفى الصحة الانجابية بمطاى البلد وحتى الطريق الدائرى باستخدام معدات الوحدة المحلية وتحت اشراف المهندس ربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز، كما تم رفع المخلفات من نقاط تجميعها بحى جنوب المدينة .

وأضاف البيان، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بمواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد من خلال تنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة واضاءة الطريق للحفاظ على النظافة العامة،

وناشد خالد عبد الرؤوف رئيس المركز المواطنين بالالتزام بالمنازل وعدم النزول ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

احلال وتجديد محطة صرف صحى مطاى

حملات رش وتطهير الشوارع بالمنيا

احلال وتجديد محطة صرف صحى مطاى