أهالى شمال سيناء يشاركون بجهود تطوعية وتبرعات بمستلزمات طبية لمواجهة كورونا

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت محافظة شمال سيناء خلال الأيام الأخيرة مبادرات وجهود مجتمعية ذاتية استهدفت مؤازرة جهود الدولة فى مواجهة جائحة كورونا. وقالت سعدية محمود، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، إنه تم تسلم 17 كرتونة بها 2500 كمامة طبية، و500 زوج من الجوانتى الطبى، و500 عبوة كحول طبى، و500 صابونة، و100 علبة مناديل كبيرة 100 طاقم ملابس داخلية لأفراد الطاقم الطبى والمعزولين طبيا، 1000 حافظة بلاستيك لمستلزمات العزل للأفراد المعزولين .

وأضافت: "جميع هذه المستلزمات تم توفيرها عن طريق جمعيات ومؤسسات أهلية داخل شمال سيناء، لصالح مواجهة فيروس كورونا، وأشارت إلى أن دفعات أخرى من المستلزمات يجرى تجهيزها لتسليمها، وجميعها تسلم بطرق رسمية للواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ويعاد توزيعها لصالح اطقم العمل الطبية ووفق احتياجات المرضى وذويهم بالتنسيق مع مديرية الصحة بشمال سيناء.

وقال الدكتور محمد الهادي، نقيب الصيادلة بشمال سيناء، إنه وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بشمال سيناء تم توفير عدد 50 ألف كمامة على الصيدليات فى مدينة العريش و4500 كمامة على الصيدليات فى مدينة بئر العبد و3500 كمامة على الصيدليات فى مدينة الشيخ زويد، وذلك تحت رعاية وبدعم من محافظ شمال سيناء.

وقال عبد العزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن لجنة ادارة الأزمات بالغرفة دشنت مبادرة جديدة لمساندة منتسبيها فى ظل أزمة فيروس كورونا العالمية الحالية، حيث تم التعاقد مع معمل للتشخيص المبدئى لفيروس كورونا لجميع أعضاء الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم وموظفى الغرفة وأسرهم بأسعار خاصة .

وأضاف محمد قويدر، نائب رئيس الغرفة، أن تعاقد الغرفة مع المعمل من ضمن الخدمات المتنوعة التى تقدمها لمنتسبيها ودعمهم ومساعدتهم باستمرار وبشكل خاص أثناء الأزمات.

وشهدت شوارع مدينة العريش قيام أهالى متطوعين بعمليات رش وتعقيم بالجهود الذاتية. وقال محمد شبل أحد المشاركين فيها، إنه تم تعقيم وتطهير شارع جندل، مرورا بمستشفى سيناء التخصصى وصولا لميدان النصر، ومنها إلى 23 يوليو، وصولا لميدان الساعة، كما تواصلت حملة التعقيم بميدان الرفاعى والعودة بشارع 26 يوليو وصولا لمكتب بريد العريش .

وبدورهم طالب أهالى شمال سيناء المحافظة ومديرية الصحة بفتح المدينة الجامعية التابعة لجامعة العريش، ومقرات فندقية مغلقة على ساحل العريش، ومنطقة غرب العريش، وشاليهات ومدارس، وتخصيصها كعزل لحالات المخالطين لمحاصرة المرض، وتخصيص أماكن خارج مستشفى العريش كعزل لحالات الإصابة التى تخضع للعلاج تحت إشراف طبى كامل .







































