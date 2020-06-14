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أكاديمى تونسى: هناك مخاطر ضئيلة لانتشار فيروس كورونا عند فتح الحدود البرية

الأحد، 14 يونيو 2020 10:33 ص
أكاديمى تونسى: هناك مخاطر ضئيلة لانتشار فيروس كورونا عند فتح الحدود البرية السياحة فى تونس
كتب مصطفى عنبر

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قال المدير العام لمعهد باستور بتونس الهاشمي الوزير، إن هناك مخاطر ضئيلة لانتشار فيروس كورونا مع قرب موعد فتح الحدود في 27 يونيو الجاري.

 

وأكد في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، سيطرة تونس على فيروس كورونا المستجد وتجاوز مرحلة حضانة الفيروس بفضل إجراءات الوقاية الصحية.

 

وكشف عن توجه معهد باستور بتونس لصناعة تحليل خاص به يسمح بالكشف عن الأجسام المضادة بفيروس كورونا وسيصبح قريبا جاهزا للاستخدام.

 

من جهة أخرى، أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسى محمد علي التومي أن بلاده تجرى مفاوضات مع الحكومة الالمانية لعودة السياحة بين البلدين، رغم تحذير السفر، حيث تأمل تونس في عودة السائحين الألمان والأوروبيين قريبا.

وقال الوزير التونسى لوكالة الأنباء الألمانية "بدأنا محادثات مع عدد من الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا وفرنسا لشرح إجراءاتنا والوضع الصحي في تو نس لهم، ونعتقد أن تونس في وضع فريد مقارنة بغيرها من بلدان العطلات".

 

وبحسب البيانات التونسية الرسمية، إجمالي عدد الإصابات حنى الآن 1094 حالة ولا توجد بها حالات حرجة وإجمالي عدد الوفيات 49 حالة وفاة فقط، وبذلك يكون الوضع الوبائي في تونس من أفضل الدول العربية.


تونس

فيروس كورونا

كورونا

السياحة فى تونس

عودة السياحة

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