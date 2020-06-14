اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 09:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أزهريون لشمس البارودى: سيدنا يوسف لم يكذب على اخواته إنما لجأ لحيلة شرعية

الأحد، 14 يونيو 2020 09:24 م
أزهريون لشمس البارودى: سيدنا يوسف لم يكذب على اخواته إنما لجأ لحيلة شرعية أحمد كريمة
كتب بلال رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
آثارت الفنانة شمس البارودى جدلا بسبب تصريحها بأن سيدنا "يوسف" عليه السلام  كذب على إخوته ليعلمهم، عندما قال لهم إن صواع الملك سرق.
 
استشهدت البارودى بقصة سيدنا يوسف أثناء حوارها مع اليوم السابع، عن أسباب عدم عودتها للتمثيل لأنها ترى أنه "نوع من إتقان الكذب وهذا ليس ذماً أو طعناً فى التمثيل، فسيدنا يوسف كذب على إخوته ليعلمهم".
 
فى هذا السياق، سعى "اليوم السابع" لتوضيح واقعة صواع الملك فى قصة سيدنا يوسف، عليه السلام، التى استشهدت بها الفنانة القديرة من خلال المتخصصين فى فهم علوم القرآن والتفسير.
 
يقول الله عز وجل، فى سورة سيدنا يوسف: «وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَاْ أَخُوكَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ * قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ * قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ» إلى قوله تعالى: «فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاء أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ».
 
فى البداية، قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، إن الاستشهاد بالآية القرآنية من سورة سيدنا يوسف في غير موضعه، لأن تفسير الآية القرآنية، والواقعة، يختلف تماما عما أرادته الفنانة.
 
وأوضحت الدكتورة آمنة نصير، أن تفسير الآية القرآنية، هو أن سيدنا يوسف كان يريد أن إلى يصل إلى إخوته بشكل فيه ذكاء دون أن يسبب لهم أى نوع من إزعاج فيما فعلوه معه، وهو ما يعنى أن القضية هنا تختلف تماما عما استدعته الفنانة واستشهدت به.
 
أما الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية فى جامعة الأزهر، فأوضح أن الاستشهاد بالواقعة والآية القرآنية أمر ناتج عن الفهم الخاطئ للقرآن، والمعنى الحقيقة للنص القرآنى، فهذه الواقعة تندرج تحت باب الحيل الشرعية.
 
ولتوضيح المقصود من الحيل الشرعية، أوضح أحمد كريمة، أن سيدنا أيوب عليه السلام حينما أقسم أن يضرب زوجته 100 سوط، لأنها خالفته فى أمر ما، ثم تبين له أنها لم تخالفه، جعل الله عز وجل له مخرجا فى سورة (ص) حينما قال تعالى فى كتابه: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ)، وفى هذا، قال المفسرون أن سيدنا أيوب عليه السلم أتى بـ100 جريدة أو خوصة فربطها حزمة وضربها مرة واحدة.
 
وتابع أحمد كريمة: نفس الشيء حدث مع سيدنا يوسف عليه السلام، حينما أراد إبقاء أخيه بنيامين عليه السلام للإقامة معه، لأحداث ستأتى فيما بعد، فاستعمل هذه الحيلة المشروعة، وهى أن خدامه قاموا بإخفاء كأس الملك فى رحل أخيه، فهذه حيلة لا علاقة لها بالكذب لا من قريب ولا من بعيد.
 
وختم أحمد كريمة حديثه برسالة وجهها إلى الجميع، قال فيها: الرجاء من الجميع عدم التسرع بالاستشهاد الخاطئ فى نصوص شرعية، وعدم إصدار أى أحكام إلا بعد الرجوع إلى العلماء، لأن اتهام إنسان لنبي أو رسول من رسل الله بما يخل مروئتهم جريمة.

شمس البارودى

قصة يوسف

سورة يوسف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة