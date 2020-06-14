أخبار الاقتصاد اليوم.. وضع تصور نهائى لاتفاق التجارة الحرة بين مصر وبريطانيا

كتب عبد الحليم سالم

شهدت أخبار الاقتصاد اليوم الأحد 14-6-2020 العديد من الأحداث منها قيام اتحاد الغرف التجارية بتعميم مبادرة تحاليل "كورونا" علي منتسبى غرف المحافظات

النيل لحليج الاقطان تبدأ إجراءات تداول السهم فى البورصة بعد توقف 9 سنوات

عقدت شركة النيل لحليج الأقطان اجتماعا، تم خلاله مناقشة عودة السهم للتداول مرة أخرى.

خلال الاجتماع أكد السيد عبد العليم الصيفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه أجرى اتصالا تليفونيا مع الدكتور محمد عمران ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، والدكتور محمد فريد ،رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، اللذان طلبا تحديد القيمة العادلة للسهم وذلك لتحديد قيمة فتح التداول على حق الاكتتاب.

وبحسب بيان شركة النيل لحليج الاقطان اليوم فإنه خلال الاجتماع وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض ، السيد عبد العليم الصيفي‏ بالاتفاق والتواصل مع أحد مكاتب الاستشارات المالية المستقلة المقيدة في الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك للاتفاق معه على تحديد القيمة العادلة للسهم واعتبار المركز المالي المنتهي في 31 مارس الماضي هو أساس تقييم القيمة العادلة للسهم.

وزيرة التجارة: جارى وضع التصور النهائى لاتفاق التجارة الحرة بين مصر وبريطانيا

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية البريطانية علاقات متميزة وراسخة وهو الأمر الذي ساهم فى توافق الروئ بين الجانبين على اهمية استمرار العلاقات التجارية بل وتنميتها بما يحقق مصلحة البلدين، مشيرة إلى أنه يجري حاليا وضع التصور النهائي لاتفاق التجارة الحرة بين الجانبين تمهيداً لتوقيعه خلال الفترة القريبة المقبلة

وحرص القيادة السياسية المصرية على دعم الصناعة المحلية حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع في إنشاء المصانع المجهزة بالتراخيص كاملة المرافق وضرورة وجود شركة لإدارة المجمعات للإشراف على عملها لتوفير الخدمات المطلوبة لكل مجمع، مشيرة أن وتيرة الإنجاز في المجمعات الصناعية الجديدة بإجمالي 13 مجمع صناعي تسير على أكمل وجه حيث سيتم تسليم هذه المجمعات نهاية الشهر الجاري.

يحيى زكي: تعديلات على قانون المناطق الاقتصادية لجذب استثمارات جديدة وحل التشابكات

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أشرف العربي وكيل اللجنة والأعضاء ، إن الهيئة تعكف حاليًا على تعديل قانون الهيئة وتعديل اللائحة التنفيذية للهيئة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم 27 لسنة عام 2015 مع مجلس الوزراء ، تمهيدا لتعديل وتفعيل بعض الحوافز غير الضريبية والجمركية ، لتتناسب مع الأوضاع الحالية التي تعد إقبالاً على الأنشطة الجديدة وزيادة تمكين المنطقة من أدائها لدورها ، وصولا لتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الحيوية ، القانون بالهيئة ، يتضمن عدد من التكييفات على قانون المناطق الاقتصادية ويعطى بعض الصلاحيات للهيئة ، مما يساهم في التعامل مع عدد من التحديات التي ظهرت خلال الفترة السابقة ، خاصة ما يتعلق بتشابك عدد من الملفات بين مجموعة من الوزارات والجهات الأخرى.

اتحاد الغرف التجارية يعمم مبادرة تحاليل "كورونا" علي منتسبى غرف المحافظات

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إنه بعد نجاح تجربة مبادرة غرفة القاهرة بالتعاقد مع عدد من معامل التحاليل الطبية للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا تم تعميم هذه التجربة علي كافة الغرفة التجارية علي مستوي الجمهورية ليستفيد منها كافة منتسبي هذه الغرف واسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرف واسرهم .

وطالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجالس إدارات كافة الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة الاستفادة من هذه المبادرة وتقديم خدمة اضافية لمنتسبيهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

القابضة الكيماوية: الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مصنع أمونيا بـ600 مليون دولار

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الخطوات التنفيذية لإنشاء أول مصنع أمونيا بالشراكة بين الشركة القابضة ممثلة فى شركة النصر للأسمدة والقطاع الخاص بدأت بالفعل.

كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد شهد فى 7 أغسطس 2019 توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وشركة بنشمارك باور انترناشونال.

نيفين جامع: استلام عدد من المجمعات الصناعية من الهيئة الهندسية نهاية الشهر الجارى

أعلنت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، عن انتهاء عدد من المجمعات الصناعية واستلامها من الهيئة الهندسية بنهاية الشهر الجارى، مشيرة إلى تسلم باقى المجمعات بحلول نهاية العام فى ظل توجه واهتمام حكومى واضح بملف الصناعة وتوفير الوحدات الصناعية كاملة التجهيز لبدء الإنتاج فورا، وربط الإنتاج بخطط إحلال الواردات.

وأضافت خلال الندوة الإليكترونية التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والتى تم عقدها اليوم الأحد، تحت عنوان " دور الحكومة المصرية في دعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا ومناقشة البعد الاقتصادي خلال الفترة القادمة"، أنه تم تدشين منظومة لحجز الأراضى لتكون إليكترونية، لتخضع للعرض والطلب دون التدخل البشرى وذلك كنوع من الشفافية.