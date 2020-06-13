3 متظاهرين أمريكيين يواجهون اتهامات تصل عقوبتها للمؤبد لرمى مولوتوف على الشرطة

كتبت رباب فتحى

قالت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية إن المدعين الأمريكيين وجهوا عدة اتهامات لثلاثة متظاهرين متهمين بإلقاء زجاجات حارقة على سيارات الشرطة خلال مظاهرات مناهضة للعنصرية في نيويورك - وهي اتهامات قد تؤدي إلى عقوبات بالسجن المؤبد، وتتهم لوائح الاتهام، التي قدمها المدعون الفيدراليون في بروكلين ، سامانثا شادر وكولينفورد ماتيس وأوروج رحمان بإلقاء عبوات ناسفة على سيارات الشرطة في حادثين منفصلين في أواخر مايو، وفي كلتا الحالتين ، لم يصب أحد.

ويواجه المتهمون سبع تهم تشمل الحرق العمد وحيازة واستخدام متفجرات وأجهزة مدمرة وإثارة اضطراب عام.

وصرح متحدث باسم مكتب المدعي العام لوكالة فرانس برس "إذا أدينوا بكل التهم فأنهم يحتمل أن يواجهوا السجن مدى الحياة".

وبدأت الاحتجاجات فى أمريكا بعد وفاة جورج فلويد ، وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي ، بعد ركع ضابط شرطة على رقبته لما يقرب من تسع دقائق في مينيابوليس في 25 مايو.