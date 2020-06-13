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10 ضوابط لفتح المساجد.. أبرزها مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء الكمامة

السبت، 13 يونيو 2020 04:00 ص
10 ضوابط لفتح المساجد.. أبرزها مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء الكمامة الصلاة فى زمن الكورونا
كتب على عبد الرحمن

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تواصل لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء دراسة إمكانية فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا وطبقا لتطورات الموقف الصحى، وذلك بحسب بيان الحكومة اليوم الخميس.

وفى السياق ذاته وضعت وزارة الأوقاف مقترح لعدد من الضوابط استعدادا لفتح المساجد وتم عرضه على لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس النواب.

"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية 10 ضوابط لمقترح عودة فتح المساجد:



- ارتداء المصلين الكمامة.
- إحضار سجادة صلاة شخصية بكل مصلى.
- ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف رأسيًّا وأفقيًّا بين المصلين.
- قصر عودة فتح المساجد على أداء الشعائر فقط دون فتح الأضرحة.
- عدم فتح دور المناسبات أو السماح بعقد القران أو العزاء.
- عدم فتح دورات المياه نهائيًّا خلال هذه المرحلة.
- عدم المصافحة أو المعانقة.
- وضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق
- توزيع عدد من كبائن التعقيم على المساجد الكبرى.
- توزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جديد للمديريات .

وكان وزير الأوقاف وجه بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد، حيث بدأت الوزارة فى توزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية، كما وجه كلا من رئيس  القطاع الديني ، ورئيس قطاع المديريات باتخاذ ما يلزم نحو  تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات ، استعدادا جديا لعودة العمل بالمساجد وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها القادم مطلع الأسبوع المقبل .

 


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