يونيسف: 3.7 مليون طفل خارج المدرسة و600 ألف يعانون سوء التغذية بأفغانستان

كتبت- هند المغربي

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن جائحة كورونا تشكل تهديدا جديدًا للدول المنكوبة، بالفعل ويجعل تقديم المساعدة المنقذة للحياة أكثر صعوبة.

ولفتت "يونيسف" إلى أن أفغانستان تعيش منذ أربعون عاما فى الصراع والاضطراب، مما تسببت في خسائر مدمرة لأفغانستان وأطفالها ليصل حوالي 3.7 مليون طفل في سن المدرسة خارج المدرسة، وحوالي 600 ألف طفل أفغاني دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، وآلاف قتلوا جراء النزاع المسلح على مدى العقد الماضي وحذرت يونيسف أنه مع ضعف النظام الصحي والقدرة المحدودة على التعامل مع تفشي الأمراض، يمكن أن يؤدي تفشي كورونا إلى تفاقم الوضع السيئ بشكل كبير بالنسبة للأطفال الأفغان.

وأضاف تقرير يونيسف إن خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل كورونا حاد بشكل خاص في ظروف الاكتظاظ التي توجد عادةً في مخيمات ومستوطنات النازحين داخليًا حيث تعمل اليونيسف في أفغانستان مع الشركاء على توفير المياه الصالحة للشرب ومرافق غسل اليدين، وزيادة الوعي من خلال الأنشطة المختلفة التي تركز على الوقاية وتقديم المساعدة الأخرى للسكان الضعفاء.