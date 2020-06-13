اليوم السابع
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هيطمنك على حبايبك بس هيضر بشرتك.. تأثير الفيديو كول على صحة الجلد

السبت، 13 يونيو 2020 10:00 ص
هيطمنك على حبايبك بس هيضر بشرتك.. تأثير الفيديو كول على صحة الجلد الفيديو كول-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الفيديو كول هو الوسيلة التى نلجأ لها فى الفترة الأخيرة بشكل دائم، وذلك بسبب العزل المنزلى واتباع اجراءات الوقاية من عدم الاختلاط أو الخروج، فأصبح وسيلتنا فى اجتماعات العمل او الدراسة أو الاطمئنان على الأصدقاء والاقارب.

 

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية فان الاستخدام المفرط لشاشة التليفون والفيديو كول يسبب تلف الجلد ويؤثر على البشرة ، وأوضح خبراء  التجميل ، أنه يمكن للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات أن يكون له تأثير ضار على الجلد ويمكن أن يعزز الشيخوخة المبكرة وتلف الجلد والالتهاب وشيخوخة ".

 

و أن هناك أيضًا "خطرًا متزايدًا من التصبغ ، وتشكيل الجلد الجاف والخشن ، وربما ظهور الأكزيما والصدفية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التعرض للضوء الأزرق ، ولكن في الواقع يمكن أن تكون مكالمات Zoom مكثفة ومجهدة للعديد من الأشخاص.

 التحديق في الشاشة لفترة طويلة جدًا يخلق الكثير من التوتر في العينين وجميع المناطق النسبية، يمكن أن يتركك هذا التوتر مع ركود الدم والهالات السوداء.

ويقترح العلماء تحديد مكالمات التكبير و التصغير حيثما أمكن ، إذا كان عليك القيام بها حاول استخدام كريم أو مصل مضاد للأكسدة للمساعدة في تلف الجلد ، فقد ترغب أيضًا في ارتداء كريم واسع النطاق أثناء المكالمات التي يجب أن تساعد أيضًا في حماية بشرتك.'

ويمكنك وضع بعض المرطبات المضاد للأكسدة تحت ا قبل الماكياج اثناء إجراء المكالمة، مع  استخدام كريمات تدليك الوجه  والعين التى تخفف الالتهاب.

 


الفيديو كول

البشرة

الاشعة

التجاعيد

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