نقابة القراء تعلن عقد جمعية عمومية لاختيار نقيب خلفا للطبلاوى 30 سبتمبر المقبل

كتب على عبد الرحمن

حشاد: لجنتان برئاسة الخشت لتنقية الجداول وقبول الطلبات من لم حق الترشيح والتصويت.

عقدت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة، اليوم السبت، جلسة خاصة لتحديد مصير النقابة فى المرحلة القادمة وخاصة بعد رحيل الشيخ محمد محمود الطبلاوى-نقيب القراء السابق- الذى رحل عن فى الخامس من مايو الماضى.

وقال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى للنقابة، فى بيان اليوم، إن الشيخ محمد حشاد –شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء، دعا أعضاء المجلس بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة إلى روح الشيخ محمد محمود الطبلاوى- نقيب القراء الراحل- ثم أعلن عن عقد الجمعية العمومية فى 30 من سبتمبر المقبل.

وأضاف الساعاتى:" كان الشيخ محمد حشاد قد أعلن فى الجلسة لجميع الحضور من قيادات النقابة وأعضاء مجلس الإدارة ونقباء المحافظات وحاتم مقلد المستشار القانونى للنقابة تفاصيل مقابلته مع معالى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والتى كلفه فيها بتسيير أعمال النقابة عقب رحيل الشيخ الطبلاوى حسب مواد قانون النقابة رقم 93لسنة 1983م لحين اجراء الانتخابات، ثم كلف الشيخ حشاد الشيخ محمود الخشت الأمين العام للنقابة بتشكيل لجنتين لإدارة المرحلة التى تسبق العملية الانتخابية، من حيث تنقية جداول الأعضاء وقبول تلقى الأوراق ممن لهم حق التصويت والترشيح على منصب النقيب والأعضاء، وكذا الدعاية بالصحف ووسائل الإعلام واخطار الوزارات المعنية (العدل) و (الداخلية) و (الأوقاف)، على أن تخطر النقابة بإنجاز المهمة فى موعد أقصاه 30/7 تمهيدا لعقد الجمعية العمومية فى الثلاثين من سبتمبر المقبل إن شاء الله..

وأوضح المتحدث باسم نقابة القراء، أن الشيخ محمود الخشت اختار من أعضاء مجلس الإدارة لمعاونته كل من: الشيخ صديق محمود صديق المنشاوى أمين الصندوق والشيخ طه النعمانى نقيب قراء الفيوم، والشيخ محمد ناصف سلطان نائب نقيب الجيزة والشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد نقيب قراء القاهرة والشيخ وليد السيد عبد الشافى هلال نقيب قراء القليوبية.