اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 08:55 م
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"نزل الشباب بالطود" يعلن خروج 11 متعافيا بعد شفائهم من فيروس كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 08:51 م
"نزل الشباب بالطود" يعلن خروج 11 متعافيا بعد شفائهم من فيروس كورونا نزل الشباب بالطود يعلن خروج 11 متعافى بعد شفائهم من كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور أحمد العديسى، مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية الدولية بالطود شرق محافظة الأقصر، اليوم السبت، عن خروج 11 من الحالات بالنزل عقب تعافيهم وشفائهم تماما من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما يجرى مواصلة العمل لعلاج باقى المصابين المتواجدين بنزل الشباب، موجهاً الشكر للفريق الطبى والتمريض بنزل الشباب لدورهم المميز فى خدمة المصابين على مدار الساعة.

وفى نفس السياق تقدم المتعافون بالشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض بنزل الشباب بالطود على دورهم فى تقديم أفضل خدمة طبية ونفسية والترويح عنهم خلال فترة العزل، وشكروهم علي الجهد المبذول تجاه المرضي والخدمة المقدمة للجميع دون استثناء، والدعم النفسي من قسم الصحة النفسية بقيادة استشارين من الطب النفسي لتجاوز الازمة الصحية، حيث ملأت الفرحة أرجاء نزل الشباب واحتفل الجميع بحالات الخروج.

وكان قد شهد مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بوسط مدينة الأقصر، اليوم السبت، خروج 21 حالة من المواطنين عقب تعافيهممن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحويل عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أنور، مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، كما أجرى الفريق الطبى للعزل الصحى بمستشفى الأقصر العام، اليوم، عملية جراحية عاجلة لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لكونها المستشفى الوحيدة التى تجرى عمليات جراحية للحالات المصابة بكورونا والتى تحتاج عمليات جراحية بالعظام والجراحة العامة.

من جانبه، قدم الدكتور محمد أنور، مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، الشكر لأبطال الجيش الأبيض، والذين نجحوا فى دعم الحالة وتعافيها عقب إصلاح "ثقب بالأمعاء مع الخروج بفتحة براز جانبية"، كما ساهموا فى علاج وشفاء 21 حالة مؤخراً وخروجهم اليوم من المستشفى، وهم كل من الدكتور جون، وطبيب مساعد فاطمة محمد عثمان، والدكتورة سارة الأبنودى والدكتورة منال فوزى، وطبيب التخدير الدكتور مصطفى، والتمريض إيمان ومحمد السيد وفاطمة.


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