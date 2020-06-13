موجز المحافظات.. مسرح جريمة الإسماعيلية.. مقتل أب والشروع فى قتل الأسرة

كتب أحمد إبراهيم عبد الرحمن

نشر "اليوم السابع"، عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

مسرح جريمة الإسماعيلية.. مقتل أب والشروع فى قتل الأسرة.. فيديو

أجرى "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من مسرح جريمة مصرع أب وشروع فى قتل طفلتين وزوجة الأب وزوجة شقيق الأب، بالقنطرة غرب فى الإسماعيلية.

فيديو.. قصة ضياع جثث المتوفين بكورونا فى كفر الزيات

واقعة غريبة شهدتها كفر الزيات، بسبب خطأ وقعت فيه إدارة مستشفى كفر الزيات، حينما سلمت أسرة سيدة متوفاة بفيروس كورونا المستجد، جثمانها لأسرة ثانية، كان يفترض أن تتسلم جثمان رجل توفى بوباء كوفيد 19، وقيام أسرة الرجل المتوفى بدفن جثمان السيدة فى مقابرهم.

صور.. سلحفاة نافقة مبتورة الذراع والرأس بمرسى علم.. والمحميات: هاجمها قرش عثر باحثو البيئة بمحمية وادى الجمال بمرسى علم جنوب البحر الأحمر على سلحفاة خضراء نافقة بشاطئ وادى الجمال، مقطوعة الرأس ومبتورة الذراع، ورجح باحثو البيئة، أن يكون ذلك بسبب هجوم قرش عليها. الشاب المصاب جراء عقر كلاب ضالة بالغردقة: المحافظ أكد على محاسبة المخالفين قال الشاب محمد سليم الذى أصيب بسبب هجوم كلاب ضالة عليه كانت ترعاها ألمانية الجنسية بالغردقة، إنه تلقى اتصالا من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وأكد له متابعته واقعة تعرضه للإصابة من كلاب ضالة بمنطقة عرابية، وأضاف الشاب فى تصريح خاص لليوم السابع، أن المحافظ أكد له أنه سيكون هناك قرار للحد من الكلاب الضالة من خلال حملات الطب البيطري، وتعقيمها، وكذلك قرار بعدم ترك الكلاب فى الطرقات التى يمتلكها أشخاص، وسيتم محاسبة المخالفين . إجراء ولادة قيصرية مبكرة لسيدة مصابة بكورونا بمستشفى المحلة العام

نجح أطباء مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، فى إجراء عملية ولادة قيصرية مبكرة ناجحة فى الشهر السابع، لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وولادة الطفل بحالة صحية جيدة، كانت السيدة قد ظهرت عليها اعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجة عيناتها إيجابيه، وتبين أنها حامل فى شهر السابع، وحظيت المريضة بعناية مستمرة ومتابعه بصفة دورية من جانب الأطباء للاطمئنان على صحتها وصحة الجنين، إلا انها شعرت بآلام الوضع وولادة مبكرة، وتم تجهيزها وإدخالها غرفة العمليات وانتهت عملية الولادة بنجاح. صائغو بنى سويف: ارتفاع الأسعار وعدوى كورونا وراء إحجام الزبائن عن شراء الذهب

تشهد محلات بيع الذهب ببنى سويف، ركودا فى حركة البيع والشراء وانخفاضا فى أعداد المترددين عليها من الزبائن، وذلك منذ ظهور فيروس كورونا المستجد. "اليوم السابع" التقى عددا من أصحاب المحلات "الصاغة" لمعرفة أسباب إحجام المواطنين عن الشراء، وكذلك مدى التزام الصياغ والعاملين معهم بالإجراءات الوقائية.

شهدت قرية الرملة التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة، حيث أصدر شباب الرملة بيانًا قدموا فيه الاعتذار لأهالى قرية الرملة، عن عدم الرش وتعقيم الشوارع اليوم نظرا لسرقة الموتور المخصص لرش شوارع القرية من أمام الجمعية الزراعية، ونشر شباب القرية، بيانا، جاء به "نعتذر لجميع من أتصل بنا لرش وتطهير الشوارع الخاصة بهم، لسرقة موتور الرش والتطهير الخاص من أمام الجمعية الزراعية وجارى التنسيق لإحضار موتور جديد".

قررت النيابة العامة بالغردقة، اليوم السبت، إخلاء سبيل المانية الجنسية، وعرضها علي الجهة الإدارية المختصة شأنها للتأكد من إقامتها بمدينة الغردقة، وذلك بعد اتهام شاب بمدينة الغردقة بتعدي كلاب ضالة ترعاها الألمانية عليه مما تسبب في إصابته، وطالبت النيابة العامة مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر بتعقيم الكلاب الضالة في الشوارع في مدينة الغردقة، واستمعت النيابة العامة لاقوال المجني عليه والذى أكد خلال التحقيقات أنه أثناء سيره بشارع العشرين بمنطقة عرابية شاهد أجنبية تقدم الطعام لقرابة 10 كلاب وأثناء مروره عقرته الكلاب، واكتفت الألمانية بالمشاهدة فقط.