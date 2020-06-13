موجز المحافظات.. مسرح جريمة الإسماعيلية.. مقتل أب والشروع فى قتل الأسرة

مسرح جريمة الإسماعيلية.. مقتل أب والشروع فى قتل الأسرة.. فيديو
أجرى "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من مسرح جريمة مصرع أب وشروع فى قتل طفلتين وزوجة الأب وزوجة شقيق الأب، بالقنطرة غرب فى الإسماعيلية.
فيديو.. قصة ضياع جثث المتوفين بكورونا فى كفر الزيات
واقعة غريبة شهدتها كفر الزيات، بسبب خطأ وقعت فيه إدارة مستشفى كفر الزيات، حينما سلمت أسرة سيدة متوفاة بفيروس كورونا المستجد، جثمانها لأسرة ثانية، كان يفترض أن تتسلم جثمان رجل توفى بوباء كوفيد 19، وقيام أسرة الرجل المتوفى بدفن جثمان السيدة فى مقابرهم.
صور.. سلحفاة نافقة مبتورة الذراع والرأس بمرسى علم.. والمحميات: هاجمها قرش
عثر باحثو البيئة بمحمية وادى الجمال بمرسى علم جنوب البحر الأحمر على سلحفاة خضراء نافقة بشاطئ وادى الجمال، مقطوعة الرأس ومبتورة الذراع، ورجح باحثو البيئة، أن يكون ذلك بسبب هجوم قرش عليها.
قال الشاب محمد سليم الذى أصيب بسبب هجوم كلاب ضالة عليه كانت ترعاها ألمانية الجنسية بالغردقة، إنه تلقى اتصالا من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وأكد له متابعته واقعة تعرضه للإصابة من كلاب ضالة بمنطقة عرابية، وأضاف الشاب فى تصريح خاص لليوم السابع، أن المحافظ أكد له أنه سيكون هناك قرار للحد من الكلاب الضالة من خلال حملات الطب البيطري، وتعقيمها، وكذلك قرار بعدم ترك الكلاب فى الطرقات التى يمتلكها أشخاص، وسيتم محاسبة المخالفين .
نجح أطباء مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، فى إجراء عملية ولادة قيصرية مبكرة ناجحة فى الشهر السابع، لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وولادة الطفل بحالة صحية جيدة، كانت السيدة قد ظهرت عليها اعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجة عيناتها إيجابيه، وتبين أنها حامل فى شهر السابع، وحظيت المريضة بعناية مستمرة ومتابعه بصفة دورية من جانب الأطباء للاطمئنان على صحتها وصحة الجنين، إلا انها شعرت بآلام الوضع وولادة مبكرة، وتم تجهيزها وإدخالها غرفة العمليات وانتهت عملية الولادة بنجاح.
تشهد محلات بيع الذهب ببنى سويف، ركودا فى حركة البيع والشراء وانخفاضا فى أعداد المترددين عليها من الزبائن، وذلك منذ ظهور فيروس كورونا المستجد. "اليوم السابع" التقى عددا من أصحاب المحلات "الصاغة" لمعرفة أسباب إحجام المواطنين عن الشراء، وكذلك مدى التزام الصياغ والعاملين معهم بالإجراءات الوقائية.
أصدقاء طالب الطب بالخانكة شهيد كورونا: وجعت قلوبنا.. وآخر ما كتبه
حالة من الحزن سيطرت على أصدقاء الشهيد الدكتور محمد أشرف الجمل، والذى توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا أثناء عمله متطوعاً فى أحد المستشفيات، ونعاه أصدقاؤه على صفحات التواصل الاجتماعى.
قال مصدر طبى بمستشفى الصدر للعزل الصحى بالإسماعيلية، أن المستشفى شهد اليوم، خروج 16 متعافيا جديدا، من كورونا، بعد ظهور نتيجة التحليل المعملية الخاصة بهم سلبية، وتحسن واستقرار حالتهم الصحية، ليرتفع حالات التعافى من المستشفى منذ تحويلة للعزل الصحى فى الأول من الشهر الجارى، إلى 41حالة.
شهدت قرية الرملة التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة، حيث أصدر شباب الرملة بيانًا قدموا فيه الاعتذار لأهالى قرية الرملة، عن عدم الرش وتعقيم الشوارع اليوم نظرا لسرقة الموتور المخصص لرش شوارع القرية من أمام الجمعية الزراعية، ونشر شباب القرية، بيانا، جاء به "نعتذر لجميع من أتصل بنا لرش وتطهير الشوارع الخاصة بهم، لسرقة موتور الرش والتطهير الخاص من أمام الجمعية الزراعية وجارى التنسيق لإحضار موتور جديد".
قررت النيابة العامة بالغردقة، اليوم السبت، إخلاء سبيل المانية الجنسية، وعرضها علي الجهة الإدارية المختصة شأنها للتأكد من إقامتها بمدينة الغردقة، وذلك بعد اتهام شاب بمدينة الغردقة بتعدي كلاب ضالة ترعاها الألمانية عليه مما تسبب في إصابته، وطالبت النيابة العامة مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر بتعقيم الكلاب الضالة في الشوارع في مدينة الغردقة، واستمعت النيابة العامة لاقوال المجني عليه والذى أكد خلال التحقيقات أنه أثناء سيره بشارع العشرين بمنطقة عرابية شاهد أجنبية تقدم الطعام لقرابة 10 كلاب وأثناء مروره عقرته الكلاب، واكتفت الألمانية بالمشاهدة فقط.
إصابة مدير إحدى مستشفيات العزل بالشرقية بفيروس كورونا
أكد الدكتور حازم مباشر مدير مقر مستشفى العزل لعلاج مرضى فيروس كورونا والكائن بقرية شيبة بالشرقية، إصابته بالفيروس خلال قيامه بعمله، وأضاف : إصابتى هى شرف وتاج على رأسى، خلال الفترة الماضية وهى شهرين من بداية عمل مستشفى العزل، نجحت برفقة زملائى و قيادات المديرية بالوصول بنسب شفاء أكثر من 200 مريض، لافتا إلى أنه تلك الفترة كان بعيدا عن بيته وأهله، وأن ذلك أقل واجب يقدمه لبلده.
تعد مدينة أسوان واحدة من المدن الساحرة فى مصر، نظرا لما تتمتع بهذه هذه المدينة من جمال الطبيعة وسحر المنظر ولما تضمه من معالم أثرية وسياحية، جعلتها عروس نهر النيل، وفيها كورنيش النيل الذى يعد واحدا من أهم وأبرز المقاصد السياحية بمدينة أسوان.
أعلنت محافظة البحر الأحمر اليوم، أن محافظ البحر الأحمر اتصل مساء اليوم السبت، بالمواطن المصرى محمد سليم (محاسب)، للاطمئنان على صحته بعدما تعرض لعقره من كلب حراسة مملوك لسيدة أجنبية مقيمة بمدينة الغردقة أمس الجمعة.
أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، ظهر اليوم السبت، قراراً بحظر سير كلاب الحراسة "المرخصة وغير المرخصة" في شوارع مدن المحافظة دون إمساك صاحبها بها، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للقرار، حيث سيتم تحرير محضر لصاحب الكلب وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه، وأشار المحافظ إلى أن الهدف من القرار حماية أبناء المحافظة من عمليات الترويع التي يتعرضون لها بسبب ترك أصحاب الكلاب هذه الحيوانات تسير في الشوارع دون الإمساك بها، وذلك بعد تعدد حالات عقر المواطنين خلال الفترة الماضية، الأمر الذي سبب حالة ذعر للمواطنين بشكل عام وللنساء والأطفال بشكل خاص.
"الخفافيش".. ارتبط اسمها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وفقا للأبحاث التي نشرتها عدة دول مختلفة بشأن هذا المرض الفتاك، وهو ما جعل المواطنين يهابون أية أنواع للخفافيش حتى ولو كانت آكلة للثمار، وهو ما يدفعهم على الفور للإبلاغ عن أية منازل مهجورة قد تتجمع بها أسراب الخفافيش بأعداد مختلفة، وكان لمحافظة القليوبية نصيب بين باقي المحافظات في انتشار تلك الأسراب التي أثارت زعر المواطنين منها.
شهدت محافظة شمال سيناء تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة مسنة من مدينة العريش، وارتفاع عدد حالات الإصابة وشملت مناطق بئر العبد والعريش والشيخ زويد بحسب بيانات رسمية أعلنتها مديرية الصحة بشمال سيناء.
"كمامة لكل مواطن" شعار أبناء النوبة لمواجهة كورونا فى أسوان.. سيدات يصنعن الكمامات ويوزعنها بالمجان.. شباب يعقمون منازل المصابين.. متبرعون يقدمون أسطوانات الأكسجين للمرضى.. وأهالى يجهزون الطعام للمعزولين.. صور
تحركات مجتمعية واسعة بدأ فيها أبناء المجتمع الأسوانى أقصى جنوب مصر، لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتكاتف نسيج المجتمع الواحد ويوزعوا أدوارهم ومهام العمل ويفكرون فى حلول خارج الصندوق لمساعدة مصابى ومرضى فيروس كورونا المستجد من أبناء محافظة أسوان.
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