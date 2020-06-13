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مساعد وزير التعليم يكشف آلية امتحانات الثانوية العامة والفنية فى ظل انتشار كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 09:00 م
مساعد وزير التعليم يكشف آلية امتحانات الثانوية العامة والفنية فى ظل انتشار كورونا امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
ماجد تمراز

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قال الدكتور محمد مجاهد، مساعد وزير التعليم للتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات ستبدأ يوم 21 يونيو، مشيرا إلى أن امتحانات الدبلومات العملية التي تعتمد على الورش والمعامل تتم في الأيام التي لا تقام فيها امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة للامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات وهم أكثر من طلاب الثانوية العامة، ويباشر أعمال الامتحانات عدد ضخم من ممثلي وزارتي التعليم والصحة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أنه تم عمل كل اللازم للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أرقام جلوس ومقار اللجان لطلاب الدبلومات الفنية (صناعى – زراعى - تجارى) للعام الدراسى الحالى 2019/2020، ويمكن الطالب الاطلاع على رقم الجلوس من خلال الرابط التالي:

http://gdepexams.emis.gov.eg/fany_sitting/index.aspx

وقالت الوزارة إنه على الطالب الذهاب إلى المدرسة لاستلام أرقام الجلوس والتأكد من مواعيد الاختبارات العملية المسجلة على أرقام الجلوس مع العلم بأنه سيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية لطلاب الدبلومات الفنية بعد انتهاء امتحان اللغة العربية يوم السبت الموافق 25 يوليو، وعلى الطالب أن يجيب على أسئلة مادة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الاجابة الخاصة بها يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو.

وأضافت الوزارة أنه على الطالب أن يذهب إلى لجنة سير الامتحان يوم السبت 25 يوليو قبل موعد امتحان اللغة العربية بساعتين، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعقيم للحفاظ على سلامة الطلاب.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/2020. ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 27/6/2020 فى أيام الأسبوع الخالية من امتحانات الثانوية العامة لتفادى تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة فى نفس الأيام حرصًا على عدم إحداث أى تجمعات أو تكدس حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب.

وتبلغ أعداد اللجان التى سيؤدى الطلاب فيها الامتحانات العملية والمعملية 1396 لجنة، وتنتهى الامتحانات العملية والمعملية يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2020.

وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وذلك عقب انتهاء الامتحانات العملية والمعملية وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ويؤدى الامتحانات التحريرية هذا العام عدد 776161 طالبا وطالبة أمام عدد 2987 لجنة، وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020.


التعليم

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