مدير مستشفى المحلة العام ينفى إصابة طبيب جراحة بكورونا

الغربية – مصطفى عادل

نفى الدكتور جمال شادي مدير مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية ماتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة طبيب جراحة بفيروس كورونا المستجد أثناء عمله بالمستشفى، وأكد مدير المستشفى لـ"اليوم السابع" ان الطبيب يدعي محمد على وأنه أجرى ضمن فريق طبي معاون عملية استئصال الزائدة لممرضة مصابه بكورونا، مشيرا إلى أن العملية انتهت بنجاح وتحسنت حالتها الصحية.

وأشار إلى أنه تم إجراء فحوصات للفريق الطبي للتأكد من عدم إصابتهم بالكورونا وجاءت نتيجة فحص عيناتهم سلبية.

من ناحية أخرى قرر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، فتح تحقيق في واقعة تبادل جثتي رجل من إحدى قرى كفر الزيات، وسيدة من مدينة المحلة توفيا بفيروس كورونا، داخل مستشفى عزل كفر الزيات، وإحالة عامل وعاملة بمشرحة المستشفى للتحقيق بصفتهم مسئولين عن إجراءات التغسيل وتكفين جثمان المتوفيين بكورونا.

وأكد "حميدة" أن هناك خطأ تم حدوثه من مسئولي مشرحة مستشفى عزل كفر الزيات، في أثناء تسليم جثمان الجثتين المتوفيين بفيروس كورونا بسبب الإجراءات الاحترازية داخل مستشفى عزل كفر الزيات، حيث تم تدارك الخطأ وتسليم الجثتين لذويهم وإنهاء إجراءات الدفن.