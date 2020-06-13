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مدير "النيل" للتأمين الصحى: نعمل بكامل طاقتنا ولدى 128 حالة كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 07:00 ص
مدير "النيل" للتأمين الصحى: نعمل بكامل طاقتنا ولدى 128 حالة كورونا
القليوبية نيفين طه

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أعلن الدكتور عيد العطار مدير مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، أنه لدية 128 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأن معظم الحالات حالتها مستقرة، مضيفا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن جميع العاملين بالمستشفى يعملون بكامل طاقتهم من أجل راحة المرضى ورعايتهم.

وطالب المواطنين بعدم التكالب للمستشفيات إلى فى حالة التعب الحقيقى حتى يتم توفير طاقة خدمات المستشفى المرضى الذين هم بحاجة للرعاية الطبية، كما أن بالنسبة المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، ولم يظهر عليهم ثمة أى أعراض بالمرض، عليهم التوجه لأقرب وحدة صحية وفحص حالتهم وتقديم لهم كافة الأدوية اللازمة دون الضغط على المستشفيات لخدمة المرضى التى حالتهم صعبة وبحاجة لرعاية.

وكانت قد أعلن مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، والتى تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، ضمن 13 مستشفى بالقليوبية من قبل وزارة الصحة، تعافى وخروج 5 حالات اليوم، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المرضى الذين تعافوا من الفيروس حتى اليوم 33شخصا.

وفى هذا السياق أكد الدكتور عيد العطار مدير مستشفى النيل للتأمين الصحى لـ "اليوم السابع"، أنه وصل إجمالى عدد الحالات التى غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء 28 حالة شفاء حتى اليوم، حيث أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد

وأضاف "العطار"، أن الفريق الطبى بالمستشفى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى العزل الصحى بمستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.


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