محافظ الشرقية يكرم باحثا بالشئون القانونية بعد تعيينه بهيئة قضايا الدولة

الشرقية-إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محمود محمد عبدالغني غالب والذي يعمل باحثا قانونيا بالإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ بمنحه شعار المحافظة وشهادة تقدير، وذلك تقديراً لما قدمه من أداء متميز وجهد دوؤب خلال فتره عمله بالجهاز الإداري بالمحافظة، ولتعيينه مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 234 لسنة 2020م، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد بهيئة قضايا الدولة والاستمرار في تطوير منظومة العمل والحفاظ على المال العام ومراعاة مصالح الشعب.

ومن جانبه أعرب المستشار محمود محمد عبدالغني غالب عن خالص شكره وامتنانه لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريمه اليوم بمكتبه بالديوان العام، ومنحه شعار المحافظة تقديراً لما قدمه خلال فتره عمله داخل الجهاز الإداري لمحافظة الشرقية، مشيدا بالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بمرؤوسيه والتي يسودها الود والاحترام والحزم بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة قطاعات العمل المختلفة.

في سياق متصل، أعلن عن تنظيم مركز التدريب الإداري التابع لديوان عام المحافظة أول ورشه عمل للتدريب عن بعد وذلك تحت عنوان " الاتجاهات الإدارية الحديثة : تطبيقات باستخدام النموذج المنطقي " والتي يحاضر فيها وينفذها الدكتورة ناهد محمد مصطفي علي المدرب الدولي المعتمد من المجلس الدولي للمدربين المعتمدين ومستشارة التخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الشرقية وذلك يوم الأحد الموافق 21 / 6 / 2020 حتى 28 / 6 / 2020 ، ذلك في إطار السعي الدائم والدؤوب لتوفير بيئه عمل مناسبة والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين بمحافظة الشرقية وإيمانا منه بأهمية الاستثمار المربح في القوى البشرية بإعتبارها العنصر الفعال والمنتج والمبدع والمفكر والقادر علي الابتكار والعمل.

وأشار المحافظ، في بيان، أن الورشة التدريبية تستهدف شباب الإداريين من سن (25-40) سنه والعاملين بديوان عام المحافظة وجميع المراكز والمدن والأحياء مشيراً إلى أن الهدف من تلك الورشة هو تنمية مهارات ومعارف المتدربين نحو الاتجاهات الإدارية الحديثة واستخدام النماذج العلمية المستحدثة في إدارة المؤسسات.

وأوضح المحافظ ان هذه الورشة التدريبية والتي سيتم عقدها وتفعيلها من مركز التدريب الإداري بالمحافظة ستكون مجانية وسيقوم كل متدرب بالحصول علي شهادة إلكترونية للدورة معتمدة من مركز التدريب الإدارى.