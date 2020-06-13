"ما تفقدش الأمل".. تعافى بريطانى من كورونا بعد وضعه على جهاز تنفس شهرين

كتب هيثم سلامة

ينبغى على المريض أن لا يفقد الأمل فى النجاة من الموت تحت أصعب الظروف حيث يتثبت هو وآسرته ولا يستسلم أبدا، حيث نجا البريطاني جون بيتس من الموت بعد وضعه 65 يومًا على جهاز التنفس الصناعي وإبلاغ عائلته أربع مرات من أنه يمكن أن يموت على إثر إصابته بفيروس كورونا كوفيد Covid-19.





وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن جون بيتس ، يبلغ من المعر 59 عامًا ، دخل إلى مستشفى نورثهامبتون العام في 26 مارس وودخل في غيبوبة.





وأوضح التقرير، أنه رغما من إبلاغ عائلته مرارًا وتكرارًا أنه كان على وشك الموت ، استيقظ جون في نهاية أبريل وظل على جهاز التنفس الصناعى لمدة شهر ونصف آخر ، وغادر المستشفى أخيرًا يوم الخميس الماضى.





وأبلغت عائلته أربع مرات أنه قد لا يبقى على قيد الحياة الليلة، مضيفة أنه هو المصاب فيروس كورونا ليعيش أطول فترة في نظام داعم للحياة.

قال جون فور خروجه من المستشفى: "أنا محظوظ لأني مررت بهذه المعركة، وأقول لأي شخص يعيش في هذا المرض المروع ، ابق قوياً، أنا محظوظ لأنني قد خرجت من هذه المعركة وأعود إلى المنزل مع عائلتي."

واستطرد التقرير، أنه عندما وصل إلى المستشفى في نهاية مارس فحص على الفور بحثًا عن إصابته بفيروس كورونا وتم نقله مباشرة إلى العناية المركزة، وفي غضون 24 ساعة ، تدهورت صحته بسرعة وكان بحاجة إلى المساعدة في التنفس.

وقام الأطباء بتخدير مستشار الأعمال البالغ من العمر 54 عامًا ووضعوه على جهاز تنفس ، والذي سيبقى على اتصال به لأكثر من شهرين.