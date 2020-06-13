اليوم السابع
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كيف تبحث إلكترونيا لمعرفة مصير طعنك أمام محكمة النقض ؟

السبت، 13 يونيو 2020 10:42 ص
كيف تبحث إلكترونيا لمعرفة مصير طعنك أمام محكمة النقض ؟ المستشار عبدالله عصر
كتبت هدى أبو بكر

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خدمة جديدة أضافتها محكمة النقض على موقعها الإلكترونى تمكن المواطنين من الإستعلام عن طعونهم دون أن يذهبوا لمقر المحكمة.

ووضعت المحكمة الخدمة على الشريط الأعلى لموقع المحكمة المتضمن "الأيقونات" ، تحت مسمى الخدمات الإلكترونية ، وتشمل الاستعلام عن الطعون المدنية والجنائية.

ويستطيع صاحب الطعن من خلال موقع المحكمة الدخول على الخدمات الإلكترونية ، ليجد مجموعة من الاختيارات لطرق البحث ، وهى إما عن طريق جدول الجلسات ، أو البحث برقم الطعن ، أو الاستعلام بالرقم الكلى للدعوى.

ونفس هذه الاختيارات متواجدة سواء كان البحث فى الطعون المدنية أو الجنائية.

خدمات النقض الإلكترونية
خدمات النقض الإلكترونية

 

خدمات محكمة النقض الإلكترونية
خدمات محكمة النقض الإلكترونية

 

ووجه المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، مركز معلومات المحكمة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة لإتاحة حزمة من الخدمات الإلكترونية المجانية للمتقاضين والمحامين والقضاة لا تلزم الانتقال للمحكمة باستخدام كافة أنظمة التشغيل وخاصة التليفون المحمول.

وقام بتطوير الموقع، مركز المعلومات بالمحكمة، وذلك بإضافة قوائم الخدمات القضائية المدنية والجنائية على جميع أنظمة المحمول، والتى تمكن من الاطلاع على رول الجلسة الإلكتروني والمتضمن جميع الطعون المقيدة بتلك الجلسات وبيان تفصيلي عن كل طعن وما تم فيه والبحث الذكي عن تلك الطعون وتتابع جلساتها.

وبدوره أكد المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى ، إن ذلك يأتى انطلاقاً من دور محكمة النقض في إرساء قواعد العدالة وتقريب جهات التقاضي ، إعمالاً لما قررته المادة 97 من دستور جمهورية مصر العربية وعلى ضوء نهج الدولة في مكافحة الوباء العالمي، والتيسير على المواطنين وحفاظاً على الأرواح في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ولضمان حسن سير العدالة.

وكانت محكمة النقض قد عاودت العمل 30 مايو الماضى ، بعد توقف جلساتها منذ منتصف مارس الماضى.

 

 


محكمة النقض

الخدمات الإلكترونية بالنقض

فيروس كورونا

مواجهة فيروس كورونا

التقاضى الإلكترونى

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